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Интерфакс-АВН

Спикер парламента Армении: ОДКБ не дала Еревану ответ - где зона ответственности организации в республике

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Военнослужащие армии Армении на учениях ОДКБ
Военнослужащие армии Армении на учениях ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Деятельность Погранвойск ФСБ России в аэропорту "Звартноц" должна быть прекращена, Армения может сама защищать свои границы

Ереван. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Армения ожидает от ОДКБ ответа на вопрос о зоне ответственности организации в республике, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа. Где находится зона ответственности ОДКБ, признаете ли вы границы Республики Армения, в каких границах Армения вступила в ОДКБ?" - сказал Симонян журналистам во вторник.

Касаясь заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения "заморозила свое участие в ОДКБ", Симонян заявил, что премьер страны "констатировал, что наше фактическое неучастие в деятельности ОДКБ представляет из себя замороженные отношения".

Симонян, кроме того, выразил мнение, что деятельность Погранвойск ФСБ России в ереванском международном аэропорту "Звартноц" должна быть прекращена.

"Считаю, что будет правильным, если они (российские пограничники - ИФ) оттуда выйдут", - сказал он.

По его словам, Армения в состоянии сама контролировать и защищать свои границы.

"Мы сами защитим границы своей страны. И я не уверен, что они (российские пограничники - ИФ) защитят наши границы", - заявил глава парламента Армении.

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