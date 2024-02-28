Спикер парламента Армении: ОДКБ не дала Еревану ответ - где зона ответственности организации в республике

Деятельность Погранвойск ФСБ России в аэропорту "Звартноц" должна быть прекращена, Армения может сама защищать свои границы
Ереван. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Армения ожидает от ОДКБ ответа на вопрос о зоне ответственности организации в республике, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.
"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа. Где находится зона ответственности ОДКБ, признаете ли вы границы Республики Армения, в каких границах Армения вступила в ОДКБ?" - сказал Симонян журналистам во вторник.
Касаясь заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения "заморозила свое участие в ОДКБ", Симонян заявил, что премьер страны "констатировал, что наше фактическое неучастие в деятельности ОДКБ представляет из себя замороженные отношения".
Симонян, кроме того, выразил мнение, что деятельность Погранвойск ФСБ России в ереванском международном аэропорту "Звартноц" должна быть прекращена.
"Считаю, что будет правильным, если они (российские пограничники - ИФ) оттуда выйдут", - сказал он.
По его словам, Армения в состоянии сама контролировать и защищать свои границы.
"Мы сами защитим границы своей страны. И я не уверен, что они (российские пограничники - ИФ) защитят наши границы", - заявил глава парламента Армении.