Консенсуса по отправке на Украину европейских войск сейчас нет - Макрон

Париж. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Среди европейских стран в настоящее время нет консенсуса по поводу необходимости отправки военных на Украину, заявил в ночь на вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать", - сказал он журналистам по итогам организованной Парижем международной встречи по Украине.

Основным приоритетом западных стран в том, что касается помощи Украине, остается передача Киеву боеприпасов, и Франция сформирует с партнерами коалицию по передаче ракет и бомб, заявил Макрон.

"Мы уже сегодня создадим такую коалицию", - сказал он. "Главный приоритет - это боеприпасы. По этому пункту мы выразили готовность передать до конца все, что у нас есть", - отметил президент Франции.

По словам Макрона, коалиция займется поставкой Киеву ракет, способных преодолевать большие расстояния.

По мнению Макрона, "второй по важности приоритет - это поставки средств ПВО".

Французский президент подчеркнул, что лидеры европейских стран согласны, что нужно работать над возможностью совместного производства боеприпасов на территории Украины. Также он упомянул готовность Европы помогать Киеву проводить разминирование. Кроме того, считает Макрон, для Запала важно повышение защиты таких государств, как Молдавия. Наконец, по его словам, "нужно иметь возможность поддерживать Украину в том, что касается обстановки на ее границе с Белоруссией".