Источник изображения: vestnik-rm.ru

Воины 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили одну из самых совершенных западных самоходных артиллерийских установок - шведскую Archer ("Лучник").

Эти САУ прозвали "самосвальными", поскольку они, как отмечает проект "РГ: русское оружие", выполнены на известном трехосном (6х6) шасси большегрузного шарнирно-сочлененного самосвала Volvo A30D.

В бронированной кабине размещаются три члена экипажа, необитаемый модуль с длинноствольным 155-мм орудием имеет автомат заряжания, в котором находится двадцать один снаряд.

Скорострельность - 8 выстрелов в одну минуту. Максимальная дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными боеприпасами составляет тридцать километров, активно-реактивными - сорок километров, а американскими управляемыми M982 Excalibur - шестьдесят километров.

Утверждалось, что система управления огнем обеспечивает высокую точность применения. Имеется дистанционно управляемый 12,7-мм пулемет.

Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода - 500 км. Боевая масса - 30000 кг. Всего ВСУ получили восемь таких орудий.

Судя по множеству сообщений, вооруженные формирования киевского марионеточного режима сейчас испытывают дефицит снарядов повышенной дальности, поэтому вынуждены приближаться к линии боевого соприкосновения, в итоге попадая под наши удары.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

До недавнего времени Archer были единственными САУ, которым удавалось избегать поражения, но, похоже, этот понедельник стал настоящим Днем потрясений для неонацистов. Мало того, что у них трещит по швам вся оборона, и они вынуждены отступать, так именно 26 февраля они впервые потеряли распиаренные M1A1SA Abrams и эти "непоражаемые" САУ из Швеции. Как оказалось, они вполне себе неплохо горят.

Лев Романов