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ТАСС

Макрон: Запад не желает войны с народом России и стремится избежать эскалации на Украине

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Президент Франции отметил, что Запад намерен сохранить контроль над эскалацией ситуации, как "это до сих пор делали на протяжении двух лет"

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, открывая конференцию в поддержку Украины в Елисейском дворце.

"Мы все едины в том, что не желаем войны с народом России, - сказал Макрон во вступительном слове, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в X. - Мы намерены сохранить контроль над эскалацией ситуации, как мы это до сих пор делали на протяжении двух лет".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по видеосвязи. Его обращение состоялось во время закрытой части заседания. В конференции в Елисейском дворце участвуют канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС.

Агентство Reuters сообщило, что от США на конференции будет присутствовать помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Великобританию представит глава МИД Дэвид Кэмерон.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что выделение дополнительных средств на поддержку Украины неприемлемо и вредит экономике Франции.

В свою очередь депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани в беседе с корреспондентом ТАСС назвал безумным предоставление новых средств Киеву на фоне высокого уровня госдолга самой Франции, который превышает €3 трлн. 

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