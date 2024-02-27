"Каждый второй тост в зоне СВО - за ПВО": эффективна ли российская противовоздушная оборона

Полковник Ходаренок: силы и средства ПВО доказали свою эффективность в ходе СВО

За два года военной операции на Украине неоднократно поднимался вопрос об эффективности сил и средств противовоздушной обороны России. Удары ВСУ по объектам на территории страны и группировкам войск вызывают общественный резонанс и критику. Были ли средства ПВО достаточно подготовлены к конфликту, какие реформы необходимы в этой области и на какой зенитный ракетно-пушечный комплекс "молятся" в зоне СВО - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Удары противника по объектам на территории страны и группировкам войск неизбежно вызывают вопросы к эффективности сил и средств противовоздушной обороны. Сразу заметим, претензии бывают и не вполне объективными, и не всегда профессиональными.

Что касается неприятеля, то он не дремлет, и только за последнее время предпринял несколько попыток проникнуть в воздушное пространство страны. В частности, зенитные ракетные войска в Ростовской области сбили украинскую ЗУР (зенитную управляемую ракету) С-200, переоборудованную для поражения наземных целей. В Брянской области силами ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат.

Была ли готова система ПВО к конфликту с Украиной

Для детального анализа эффективности действий сил и средств ПВО придется начать издалека. Некоторые представители отечественного экспертного сообщества считают, что ходе военной операции ВС РФ в Сирии военно-воздушные силы непрерывно совершенствовали формы и способы боевого применения, а вот силы и средства ПВО застыли в своем развитии и "проспали" сирийскую кампанию. На основе подобных суждений делается вывод, что авиация более организованно вступила в специальную военную операцию, а войскам противовоздушной обороны пришлось учиться и переучиваться на ходу.

В подобных крайне поверхностных и весьма непрофессиональных суждениях практически все перевернуто с ног на голову. Все дело в том, что авиация в ходе сирийской кампании наносила удары по объектам противника с высоты не менее 6 тыс. метров при полном отсутствии какого-либо противодействия. Совершенствовать формы и способы применения ВВС в ходе подобных боевых действий и предпринимать какие-либо изыскания в сфере тактики просто нет необходимости.

А вот войска ПВО в ходе сирийской кампании, наоборот, вели напряженные боевые действия и постоянно совершенствовали способы поражения тех или иных средств противника. Именно в Сирии зенитные ракетные и радиотехнические войска отработали эффективные приемы борьбы с малоскоростными беспилотниками и снарядами реактивных систем залпового огня.

Перед военной операцией на Украине в войсках противовоздушной обороны проводились масштабные тактические учения на уровне соединений (дивизий ПВО), в ходе которых постоянно усложнялась мишенная обстановка, и по результатам учений совершенствовались образцы зенитного ракетного вооружения. В ходе подобных мероприятий зенитные ракетные войска тренировались отражать массированные удары разнотипных целей.

В частности, были практически отработаны все особенности стрельбы ЗРС С-400 «Триумф» по гиперзвуковым целям (типа «Кинжал»).

Источник изображения: Global Look Press

В то же время был существенно модернизирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», который в настоящее время способен эффективно поражать и ракеты американской реактивной системы залпового огня на колесном шасси М142 HIMARS (MRLS в том числе), и украинские тактические баллистические ракеты «Точка-У»/ОТРК «Гром-2», то есть даже те цели, скорость которых превышает 1000 м/сек.

Более того, усовершенствованный ЗРПК «Панцирь-С» способен бороться с БЛА, скорость полета которых незначительно отличается от нуля (то есть с практически зависающими беспилотниками вертолетного типа). Помимо прочего, зенитная управляемая ракета ЗРПК «Панцирь-С» относительно недорога по своей стоимости, что немаловажно при отражении массированных ударов противника.

Когда в ходе военной операции надо прикрыть какой-нибудь важный объект, то военные обычно просят прислать ЗРПК «Панцирь-С» и чуть ли не молятся на него.

В результате большой подготовительной работы было «закрыто небо» над многими крупными городами в прифронтовой полосе от ударов БЛА, М142 HIMARS (в пределах возможностей огневых средств), от «Точек-У», MGM-140 ATACMS, ОТРК «Гром-2», от ракет ЗРС С-200 в ударном варианте.

Разумеется, многое было сделано в пределах возможного, поскольку сил и средств ПВО на западной границе государства на момент начала военной операции было относительно немного. За счет перегруппировок из внутренних районов страны боевой и численный состав группировок сил и средств ПВО был значительно усилен, но даже на данном этапе достаточным его признать нельзя.

Что нужно менять

Решение о наращивании производства ЗРК/ЗРС и радиолокационного вооружения на предприятиях российского ОПК, формировании десятков новых зенитных ракетных и радиотехнических полков уже принято, но оно не может быть выполнено одномоментно.

Для повышения эффективности ПВО необходимо предпринять и действия организационно-штатного порядка. К примеру, в настоящее время действуют такие органы управления, как объединенные командные пункты авиации и ПВО. В подобных структурах рода войск не помогают, а только мешают друг другу. Это давно отжившие и малоэффективные управленческие органы.

Поэтому на первом этапе необходимо выстроить жесткие и разделенные стволы управления как противовоздушной обороны, так и оперативно-тактической авиации. Но в этом вопросе надо идти дальше. Как ранее писала «Газета.Ru», на втором этапе целесообразно разделить существующие армии ВВС и ПВО в составе Воздушно-космических сил, то есть воссоздать воздушные армии и возродить на новой основе уже не отдельные армии противовоздушной обороны, а армии воздушно-космической обороны. И не замешивать, как ранее, в одном флаконе ударные и оборонительные функции.

В этом плане важно действовать поэтапно (не хвататься за все сразу), в начале воссоздать хотя бы две воздушных армии и две армии ВКО (Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону) на западных границах государства.

Что касается Войсковой ПВО, ее надо глубоко интегрировать в единую автоматизированную систему управления, которая уже создана и функционирует под эгидой Командования ПВО/ПРО. Дело в том, что боевое применение Войсковой ПВО в рамках военной операции претерпело существенные изменения.

По ранее существовавшим взглядам (и вполне логичным), в первую очередь зенитные ракетные бригады Войсковой ПВО предназначались для прикрытия армейских/фронтовых командных пунктов и позиционных районов ракетных бригад (тактических и оперативно-тактических ракет). Однако характер СВО существенно отличается от предыдущих взглядов на ведение боевых действий.

Сейчас в прифронтовой полосе ракетных бригад нет (они легко могут попасть под удар М142), а командные пункты скрыты от противника временами столь тщательно, что развертывание зенитных ракетных подразделений в непосредственной близости от КП может их только демаскировать.

По этим причинам зенитные ракетные бригады и подразделения Войсковой ПВО применяются не составе соединений, а рассредоточено, иногда в составе всего одной-двух СОУ (самоходных огневых установок) и ПЗУ (пуско-заряжающих установок). Напомним, что СОУ и ПЗУ могут самостоятельно вести огонь по воздушному противнику, чем существенно отличаются от зенитных ракетных дивизионов С-300/400.

Поскольку имеющиеся средства Войсковой ПВО не охвачены единым контуром управления и не интегрированы в единую систему управления, о централизованном целеуказании и целераспределении речи не идет. По этим причинам расчеты подразделений Войсковой ПВО (а уж тем более СОУ и ПЗУ) подчас не имеют полного представления о воздушной обстановке, а это создает самые благоприятные условия «для дружественного огня».

Поэтому процесс скорейшей интеграции сил и средств Войсковой ПВО в единую и строго иерархическую систему управления стоит достаточно остро. К слову, командование этого рода войск уже включено в состав Командования ПВО/ПРО. Подчеркнем, что речи о какой-либо «оптимизации» зенитных ракетных бригад и других подразделений Войсковой ПВО не идет. У каждого рода войск все-таки свое предназначение.

Подводя итог с высоты двух лет военной операции, следует сказать, что силы и средства противовоздушной обороны оказались вполне готовы к работе по предназначению, зенитная ракетная техника в полном объеме соответствует заложенным в нее тактико-техническим требованиям, профессиональная подготовка личного состава находится на высоте. Поэтому не будет большим преувеличением сказать, что каждый второй тост в зоне СВО - за войска ПВО.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок