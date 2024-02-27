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Интерфакс-АВН

Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО - СМИ

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Флаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции.
Источник изображения: © AP Photo / Johanna Geron/Pool

Берлин. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Члены парламента Венгрии проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО, сообщают в понедельник западные СМИ.

По их данным, 188 парламентариев выступили за присоединение Швеции к НАТО, 6 проголосовали против.

Теперь документ должен подписать президент Венгрии, которого, как ожидается, парламент изберет также в понедельник.

Таким образом Венгрия станет последним членом альянса, одобрившим вступление Швеции. После завершения оставшихся формальных процедур страна официально станет членом НАТО.

Согласно процедуре присоединения к НАТО, страны-члены подпишут протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Швеции к альянсу и оповестят об этом США - депозитария договора. Затем генсек альянса Йенс Столтенберг предложит Швеции присоединиться к Североатлантическому договору. После передачи госдепу США документов о присоединении страны к НАТО, Швеция формально станет членом альянса.

Венгрия оставалась единственным членом НАТО, который не одобрял прием Швеции в альянс. В Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.

Турция завершила этот процесс в январе этого года.

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Страны
Венгрия
Германия
США
Турция
Швеция
Проекты
NATO
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