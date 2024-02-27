Адмирал ВМС США в отставке: Самая страшная новая угроза от России - под водой, а не из космоса

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По словам адмирала ВМС США в отставке, в свое время занимавшего должность главнокомандующего объединенными силами НАТО Джеймса Ставридиса, Россия в состоянии устроить для Запада настоящий технологический апокалипсис.

Ставридис напомнил, что, согласно результатам исследований подводных кабелей, проведенных в Великобритании, выяснилось, что глобальная сеть, через которую проходит почти весь интернет- и финансовый трафик, очень уязвима для диверсий. Эту угрозу отставной американский адмирал считает более серьезной, чем заявленное ранее Западом якобы существующее намерение Москвы разместить в космосе свои ядерные вооружения, чтобы вывести из строя спутники.

Комплекс из 500 подводных кабелей, проложенных по дну семи морей и обеспечивающих более 95% коммуникаций, выходит на берег в нескольких удаленных прибрежных участках, на которых зачастую не имеется серьезной защиты. Именно посредством подводных кабелей, а не спутников, как полагает большинство американцев, поддерживается интернет-связь в мире.

Отставной адмирал ВМС США отметил, что российские подводные лодки и некоторые корабли-разведчики способны проникать в районы, где на большой глубине проложены участки кабелей и либо их уничтожать, либо подключаться к коммуникациям для манипулирования данными.

Ставридис призвал Запад усовершенствовать свои технологии защиты кабелей, а также прокладывать дополнительные засекреченные "темные кабели", чтобы иметь возможность противостоять растущей "подводной угрозе".