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Интерфакс-АВН

Российский крейсер "Варяг" выполнил стрельбу по воздушной цели в Индийском океане - Минобороны РФ

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Российский ракетный крейсер "Варяг" отработал стрельбу по воздушной цели в рамках международного учения "МИЛАН-2024" в Индийском океане, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"Крейсер в составе группы кораблей отработал ряд элементов по плану морской фазы учения, выполнив в море стрельбу по воздушной цели, тренировки по связи, пополнение запасов от судна обеспечения в назначенном морском районе", - говорится в сообщении.

24 февраля в Минобороны РФ сообщили, что у побережья Индии началась морская часть международного учения с участием российского ракетного крейсера "Варяг".

Это учение было организовано индийской стороной, уже проведены штабные тренировки на картах и согласованы отрабатываемые элементы, напомнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, 19 февраля корабли Тихоокеанского флота прибыли в Индию для участия в международных многосторонних военно-морских маневрах "МИЛАН-2024".

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