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ТАСС

В ДНР сообщили , что на линии фронта под Авдеевкой впервые заметили танки Abrams

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

Украинские войска также пытаются наращивать применение беспилотной авиации на авдеевском направлении, добавил советник главы республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Американские танки Abrams впервые замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление - северо-западнее Авдеевки", - сказал он.

Кимаковский добавил, что украинские войска также пытаются наращивать применение беспилотной авиации на авдеевском направлении.

В конце сентября 2023 года газета The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину. В середине октября представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл рассказал украинскому порталу "Фридом", что США поставили на Украину всю обещанную ранее партию из 31 танка Abrams. Однако с того времени техника на фронте замечена не была. В начале января этого года журнал Forbes отмечал, что Украина не может использовать американские танки M1 Abrams на фронте в связи с их уязвимостью.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. 20 февраля Шойгу заявил, что отступающие из Авдеевки украинские войска оставили много раненых и бросили много оружия. 

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