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Интерфакс-АВН

Россия не планирует выходить из Договора по космосу - Рябков

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Появление в космосе ядерного оружия нецелесообразно со всех точек зрения

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - В Москве не рассматривают вопрос о выходе из Договора по космосу, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, не рассматриваем", - сказал он журналистам в Москве.

"Это один из ключевых компонентов, остающихся в силе в рамках складывавшегося десятилетиями системой международных договоренности соглашения юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы", - продолжил замминистра.

Он подчеркнул, что "именно США на протяжении долгого времени ведут линию на создание для себя превосходства в космическом пространстве, включая оружейную сферу".

"Это их обычный прием, когда другим приписываются несуществующие намерения, и потом под этим предлогом, под этим соусом они идентифицируют собственные усилия, идущие вразрез с интересами международной безопасности, полностью игнорируя наши предложения, о чем тоже говорил президент, - что мы долгое время ведем борьбу за сохранение космоса, свободного от оружия любого вида", - сказал Рябков.

Отвечая на вопрос, может ли Вашингтон выражать обеспокоенность для того, чтобы самому выйти из этого Договора или приостановить свое участие в нем, Рябков сказал: "Безотносительно вашего вопроса я хочу сказать, что появление ядерного оружия в космическом пространстве, насколько для меня эта тема может быть предметна, со всех точек зрения нецелесообразно".

"То есть это среда для развертывания такого оружия неподходящая", - пояснил замминистра.

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Ядерный щит
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