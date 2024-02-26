Войти
ТАСС

В РФ с 2022 года на бюджет перевели почти 2 тыс. студентов - участников СВО

410
0
+1
Военнослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В вузах было создано почти 300 структурных подразделений по работе с участниками СВО и их родственниками

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. студентов-участников СВО и 900 членов их семей перевели на бесплатную форму обучения с 2022 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.

Отмечается, что в вузах было создано почти 300 структурных подразделений по работе с участниками СВО и их родственниками. "Государственная социальная стипендия студентам со статусом ветерана боевых действий выплачивается до конца обучения. Для участников СВО и их детей действует отдельная квота при поступлении - не менее 10% от общего объема бюджетных мест по направлениям подготовки и специальностям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вузы в РФ могут снизить стоимость обучения или дать рассрочку на оплату, покрыть разницу за счет собственных средств, добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. Кроме того, вузы могут обеспечить студентов местом в общежитии в первоочередном порядке и освободить от платы за проживание либо снизить ее размер, а также предоставить материальную помощь. Размер и порядок получения материальной помощи каждый вуз определяет самостоятельно, добавили в ведомстве.

"В акции Минобрнауки России "Вузы для фронта" более 400 организаций высшего образования оказали всестороннюю помощь участникам СВО.<...> Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежь реализуют проект "Твой герой". В его рамках военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, проходят программы повышения квалификации и переподготовку. Сейчас в программе участвуют более 480 демобилизованных военнослужащих из 56 регионов", - уточнили в министерстве.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО и их дети смогут учиться в вузах по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимают их в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
08.05.2023
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
23.08.2022
В создании Российской орбитальной станции могут принять участие дружественные страны
19.05.2022
Военный эксперт рассказал об особенностях лазерного комплекса «Пересвет»
09.12.2021
Путин присвоил Евкурову звание генерал-полковника
18.11.2019
Deník N (Чехия): не обязательно соглашаться с концепцией будущего Макрона, но давайте порадуемся, что хоть у кого-то она есть
15.05.2019
Путин в Ахтубинске осмотрел современные и перспективные средства ПВО
29.04.2014
Россия способна за 1,5-2,5 года осуществить импортозамещение продукции ОПК Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО