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Интерфакс-АВН

ЕС ввел санкции против некоторых российских губернаторов и руководства ряда предприятий ОПК - официальный журнал

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Флаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Брюссель. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении ряда российских губернаторов, свидетельствует опубликованный в пятницу в Официальном журнале ЕС документ.

Под санкции, в частности, попали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталия Комарова.Кроме того, в новый санкционный список попал спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога, а также ряд официальный лиц из Крыма.

Ограничения также введены против ряда представителей руководства оборонно-промышленных предприятий России, в том числе "Машиностроительного завода имени Калинина", "Завода имени В.А.Дегтярева".

Санкции вводятся и против белорусского "Оршанского авиаремонтного завода".

Под санкции попал министр обороны КНДР Кан Сун Нам.

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