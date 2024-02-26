ЕС ввел санкции против некоторых российских губернаторов и руководства ряда предприятий ОПК - официальный журнал

Брюссель. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении ряда российских губернаторов, свидетельствует опубликованный в пятницу в Официальном журнале ЕС документ.

Под санкции, в частности, попали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталия Комарова.Кроме того, в новый санкционный список попал спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога, а также ряд официальный лиц из Крыма.

Ограничения также введены против ряда представителей руководства оборонно-промышленных предприятий России, в том числе "Машиностроительного завода имени Калинина", "Завода имени В.А.Дегтярева".

Санкции вводятся и против белорусского "Оршанского авиаремонтного завода".

Под санкции попал министр обороны КНДР Кан Сун Нам.