Новые санкции ЕС против РФ расширяют ограничения на экспорт товаров, необходимых, в частности, для производства дронов - заявление

Брюссель. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Новый пакет санкций ЕС в отношении России предусматривает расширение ограничений на экспорт ряда товаров, которые требуются для производства беспилотников, сообщил в пятницу Совет ЕС.

"В соответствии с сегодняшним решением ЕС расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, добавляя в этот список компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В свою очередь Еврокомиссия уточняет, что, в частности, вводят запрет на экспорт электронных трансформаторов, статических преобразователей и индукторов, которые могут быть компонентами БПЛА.

Помимо этого, в рамках новых мер вводят запрет на алюминиевые конденсаторы, которые, как отмечают в ЕК, можно применять в военной области.