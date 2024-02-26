Партнеры Еревана должны уважать его право на военное сотрудничество с Парижем - глава Минобороны Армении

Ереван. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Военное сотрудничество Армении и Франции не направлено против третьих стран и других партнеров республики, Ереван проводит политику диверсификации, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

"После сентября 2022 года, когда суверенные территории Армении были оккупированы, мы приняли решение о диверсификации нашей политики в сфере военно-технического сотрудничества", - сказал Папикян на совместной пресс-конференции с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню в Ереване в пятницу.

По словам Папикяна, это суверенное право Армении - решать, с кем и на каком уровне сотрудничать.

"Сотрудничество с Францией исходит из государственных интересов Армении, не направлено против кого-либо. И наши партнеры должны уважать это право. У нас нет табу для сотрудничества, которое исходит из наших государственных интересов. Причин для обеспокоенности нет", - сказал Папикян.