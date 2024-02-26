The Telegraph: провал пуска ракеты Trident подорвал доверие британцев к армии

Неудачный запуск ракеты Trident королевских ВМС серьезно подорвал доверие британцев к собственным силам ядерного сдерживания, пишет The Telegraph. Автор статьи использует провал испытаний для иллюстрации неэффективности вооруженных сил — и запугивает своих читателей мифической "российской угрозой".

Новость о том, что последние испытания ракеты Trident британских сил ядерного сдерживания закончились неудачей, вызывает серьезную озабоченность — особенно если учесть, что в 2016 году такое же испытание таким же образом потерпело фиаско.

Угроза обмена ядерными ударами с Россией никогда не была столь высока, даже в самый разгар холодной войны. Только в воскресенье бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил сравнять Лондон с землей ядерным ударом возмездия, если Москва будет вынуждена отвести свои войска к границам 1991 года.

Учитывая решающую роль ядерных сил в сдерживании Путина, любой вопрос о надежности системы Trident вызывает глубокую тревогу. Их эффективность как средства стратегического сдерживания российской агрессии зависит от уверенности в том, что они могут быть успешно запущены и способны нанести противнику страшный урон, если он осмелится вступить в прямой конфликт с Западом. Если Кремль убедится в непригодности Trident, он может стать значительно воинственнее.

Подводные лодки класса Vanguard, на которых размещены британские силы ядерного сдерживания, постоянно находящиеся на боевом дежурстве в море, несут по 8 ракет Trident вместе с 40 термоядерными боеголовками. Считается, что их мощность составляет около 100 килотонн — в пять раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Нагасаки. Поскольку каждая ракета может нести несколько боеголовок, одной из них будет достаточно, чтобы сравнять с землей Кремль и все его окрестности.

Мы можем быть уверены, что не каждая запущенная ракета потерпит неудачу. Проведение испытаний с охолощенным оружием может быть сложной задачей: затраты на создание макета оружия, похожего на настоящее, могут быть непомерно высокими, а производство компонентов — технически сложным. Это приводит к подобного рода неисправностям и, как следствие, форс-мажорам. Утешает то, что США успешно испытали эту ракету в октябре прошлого года.

Но все же мы обязаны помнить, что в условиях, когда российские полчища движутся по Восточной Европе, а США стремятся дистанцироваться от Украины, именно британское и французское ядерное оружие должно будет остановить противника на рубежах НАТО (данное заявление, как и встречающиеся по тексту далее заявления о том, что Россия планирует напасть на страны НАТО, не соответствует действительности и является вымыслом западной пропаганды — прим. ИноСМИ). В конце концов, весьма вероятно, что Россия не ввела бы войска на Украину, сохрани последняя собственные арсеналы.

Однако наибольший риск заключается не в том, что Россия немедленно нападет на Запад — но в том, что она использует наши слабеющие силы сдерживания для достижения победы на Украине. Путин будет безжалостно использовать любую слабость, которую увидит, и, если он хоть на мгновение подумает, что Великобритания не хочет или не способна развернуть свое ядерное оружие, он вполне может перейти к использованию тактических ядерных боеприпасов, чтобы оттеснить украинские вооруженные силы.

Отчасти именно поэтому информация о сбоях в работе критически важных систем сдерживания не должна быть достоянием общественности. Откровения о ядерном потенциале могут быть дестабилизирующими, опасными и стратегически катастрофическими, и Министерство обороны и кабинет министров должны приложить все усилия к тому, чтобы подобного больше не повторялось. СМИ также должны внести свою лепту. Одно дело — привлекать политиков к ответственности, и совсем другое — влиять на безопасность страны.

Разочаровывает и то, что люди, назначенные правительством выступать от его имени, слабо разбираются в этой сложной теме, внося скорее путаницу, чем ясность. Это — суть крайне важного вопроса: уделяют ли наши политики из всех партий должное внимание обороне? Важнейшая обязанность парламента — защищать страну, и я не вижу ни одной партии, которая в преддверии всеобщих выборов делала бы упор на вопросы обороны.

Это должно стать тревожным сигналом. Сейчас не время рисковать нашим оборонным потенциалом. Напротив, нам нужно вновь инвестировать в наши вооруженные силы, переоснащать и перевооружать войска, чтобы обеспечить систему надежного сдерживания. Если мы не сможем защитить нашу страну с помощью ядерного и обычного оружия, то все остальное, что нас беспокоит, может в одно мгновение стать ужасающе неактуальным. Если Путин решит, что Trident — это пустышка, и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас еще есть.

Наши политики должны дать понять всем партиям, что Британия будет инвестировать в свою оборону, останется надежным игроком и будет до последнего противостоять России. Все остальное чревато катастрофой.

Автор: Хэмиш де Бретон-Гордон (Hamish de Bretton-Gordon).