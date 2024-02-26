Эксперт: совместная с Минском программа вооружений – это необходимость

Перенджиев объяснил, зачем нужна совместная с Белоруссией программа вооружений
Заявление министра обороны Белоруссии о том, что Минск и Москва рассматривают возможность создания совместной программы вооружений, прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.
Россия и Белоруссия взаимно дополняют друг друга в сфере военно-промышленного комплекса, на совместной коллегии министерств обороны двух стран прозвучало предложение "иметь совместный план государственной программы вооружений", заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин в интервью "России 24".
В эфире радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение, что разработка такой программы в нынешних условиях является объективной необходимостью.
По словам военного политолога, программа, в частности, подразумевает единый технологический процесс.