Эксперт: совместная с Минском программа вооружений – это необходимость

Перенджиев объяснил, зачем нужна совместная с Белоруссией программа вооружений

Заявление министра обороны Белоруссии о том, что Минск и Москва рассматривают возможность создания совместной программы вооружений, прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.

Россия и Белоруссия взаимно дополняют друг друга в сфере военно-промышленного комплекса, на совместной коллегии министерств обороны двух стран прозвучало предложение "иметь совместный план государственной программы вооружений", заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин в интервью "России 24".

В эфире радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение, что разработка такой программы в нынешних условиях является объективной необходимостью.

"Сама по себе совместная программа вооружений – это объективная необходимость. <…> Единая программа необходима, чтобы мы были в едином строю, в едином Союзном государстве", – сказал Александр Перенджиев.

По словам военного политолога, программа, в частности, подразумевает единый технологический процесс.

"Безусловно, это и создание совместных конструкторских бюро, и создание совместных предприятий или единого технологического процесса. Самое главное, что наши армии в техническом смысле становятся единой составляющей – не различающейся по вооружениям, военной технике, специализации, а именно, в определенном смысле, единой армией", – добавил военный политолог.