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Интерфакс-АВН

Пентагон сокращает бюджет для соблюдения условий сделки президента с конгрессом по госдолгу - СМИ

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Солдаты армии США марширует во время ежегодного военного парада в честь Дня польской армии в Варшаве
Солдаты армии США марширует во время ежегодного военного парада в честь Дня польской армии в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo / Alik Keplicz

Вашингтон. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Минобороны США в 2025 финансовом году вынуждено пойти на сокращение бюджетных ассигнований на $10 млрд или 1% бюджета, чтобы выполнить условия договоренности между президентом Джо Байденом и палатой представителей по потолку государственного долга, сообщает газета Politico.

Коррективы вносятся в связи с тем, что Пентагон планирует представить в марте бюджетный запрос, согласно которому в 2025 финансовом году финансирование министерства составит чуть менее $850 млрд, пишет газета со ссылкой на двух американских чиновников и помощника в конгрессе.

В соответствии с планами Пентагона, будут сокращено фиксирование программ, связанных со строительством истребителей F-35, ударной подводной лодки, армейских вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Так, в настоящее время ВМС, начиная с конца 1990-х годов, финансирует строительство двух подводных лодок класса "Вирджиния", в год стоимость каждой лодки превышает $4 млрд. Согласно представленному предложению, ВМС на 2025 финансовый год запросит только одну подводную лодку, говорится в статье.

В ней также сообщается, что ВВС на 18% сократят закупки истребителей F-35. Армия недавно объявила о масштабном пересмотре своих авиационных программ, включая приостановку крупных проектов по производству вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и направление этих денег на строительство самолетов, которые она считает наиболее необходимыми в современной войне.

"Один процент может показаться незначительным в контексте годового бюджета почти в триллион долларов. Но официальные лица отмечают, что поскольку повышение заработной платы военнослужащим и другие расходы на персонал установлены законом, основная часть сокращений должна будет приходиться на программы модернизации вооружений", - подчеркивается в статье.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
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