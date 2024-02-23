Истинное качество военной техники проверяется боевым опытом. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) подготовил доклад "Боятся - значит, уважают. Десять самых грозных систем Российской армии". Мы выбрали образцы вооружения и военной техники, которые доказали свое высочайшее качество в боях самого масштабного военного конфликта XXI века. Наш выбор подтверждают оценки ведущих западных аналитиков и военных экспертов.

Беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" - глаза и уши нашей армии. С их помощью российские военнослужащие вскрывали ударные группировки противника еще на маршруте выдвижения, что стало одним из важнейших факторов, позволивших сорвать украинское контрнаступление в Приазовье. Завидев этих вестников судьбы в небе, противник предпочитает прятаться, ведь за ними неизбежно следуют точные артиллерийские и авиационные удары или налеты ударных дронов, таких как БЛА "Ланцет" - высокоточного оружия, от которого чрезвычайно сложно укрыться. Такого же точного, как наши прославленные крылатые ракеты "Калибр" и противотанковые ракетные комплексы "Корнет", прикрываемые лучшими в мире комплексами ближней ПВО "Панцирь-С1".

Две системы, по-своему олицетворяющие слово "высокоточные" - снайперские винтовки Владислава Лобаева и ударный "снайперский" вертолет Ка-52. А там, где не нужна точность, а нужна выжигающая мощь - тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Наконец, плоды осмысления сложного опыта СВО - системы, разработанные и принятые на вооружение уже в ходе операции. Взламывающие оборону противника бомбы с УМПК и линейка "окопной РЭБ", в которой мы выделили комплекс "Волнорез", позволяющий защищать нашу технику.

Каждая из этих систем - результат труда сотен лучших инженеров, ученых, технологов, рабочих, организаторов, менеджеров российского оборонно-промышленного комплекса, настоящий триумф российской инженерной школы.