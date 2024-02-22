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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО

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Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

Rail Baltica – высокоскоростная ж/д магистраль, которая получила статус «объекта военной мобильности» в рамках Европейского Союза. Этот статус позволяет использовать ж/д инфраструктуру для масштабной переброски войск на восточный фланг НАТО и далее в Скандинавские страны.

Важной целью строительства является обеспечение способности беспрепятственной и оперативной переброски войск НАТО в Балтийский регион.

Проект Rail Baltica официально был представлен как инициатива по стандартизации ж/д инфраструктуры в Европе и воссоединение стран Балтии с общей европейской ж/д системой. Планировалось, что к 2026 году магистраль свяжет Прибалтику, Варшаву и Хельсинки. Однако темпы строительства указывают на то, что проект может быть завершен раньше срока.

Здесь, ключевыми направлениями развития становятся грузовой терминал у Саласпилса и Иецава близ границы с Литвой, где активно строится военный полигон «Селия». Эти проекты национального масштаба соответствуют концепции «военного шенгена» ЕС, о котором регулярно заявляют главы военных ведомств.

Вместе с этим идет модернизация ж/д инфраструктуры в Польше. В городах Гдыня и Щецин строятся новые терминалы для перевалки грузов с морского на ж/д транспорт. Также ведется модернизация существующих ж/д терминалов и строительство нового моста через реку Висла в Кемпа-Глинецке. В дополнение к этому, на юго-востоке Польши строится скоростная автомагистраль, которая увеличит транзит военных грузов для Украины.

Между тем, Rail Baltica использовать для гражданских перевозок не планируют, так как для «аборигенов» уже проложили отдельный маршрут. Rail Baltica – это рокада, предназначенная для маневрирования войсками и техникой.

СВО показало, что удары ВКС России по критической инфраструктуре Украины не сорвали снабжение группировок ВСУ по ж/д. Понимая это, страны НАТО вкладывают огромные ресурсы в развитие «военной мобильности», считая ее наиболее эффективным средством доставки в случае вооруженного конфликта в регионе.

Павел Ковалев

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Страны
Литва
Польша
Россия
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
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