Шойгу: США пытаются выйти на диалог с РФ, обвиняя ее в размещении оружия в космосе

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.

Также среди причин таких разговоров, по мнению главы МО РФ, попытка напугать сенаторов и конгрессменов для того, чтобы продвинуть и продавить выделение тех средств, которые якобы будут направлены не просто для Украины

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Разговоры о ядерном оружии, которое Россия якобы разместила в космосе, могут быть неуклюжей попыткой Вашингтона подтолкнуть Москву к переговорам по стратегической стабильности. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину.

"Причина, по которой они подняли шум, на наш взгляд, заключается в двух вещах. Первое - это напугать сенаторов и конгрессменов для того, чтобы продвинуть и продавить выделение тех средств, которые якобы будут направлены не просто для Украины, а для того, чтобы противостоять России и нанести ей стратегическое поражение. Но и второе - это ситуация, в которой они хотели бы, на наш взгляд, возобновить или подвигнуть нас, может быть так неуклюже, к диалогу по стратстабильности", - сказал Шойгу на вопрос Путина о разговорах на Западе о ядерном оружии РФ в космосе.