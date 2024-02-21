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«Фатах-II» – новая управляемая ракета Пакистана

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«Фатах-II» – новая управляемая ракета Пакистана
«Фатах-II» – новая управляемая ракета Пакистана.
Источник изображения: invoen.ru

На Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде (WDS 2024) пакистанская компания Global Industrial & Defense Solutions (GIDS) продемонстрировала новую управляемую ракету большой дальности «Фатах-II» (Fatah-II), первые испытания которой состоялись 27 декабря 2023 года.

Ведение огня на большие дальности стало ключевым активом в современных боевых действиях. Российско-украинский конфликт показал важность таких активов. Дебаты по вопросам A2/AD (запрет на доступ / запрет на территорию) и, в частности, о том, как преодолеть ограничения, налагаемые ПВО противника, показали, что артиллерия большой дальности, безусловно, является одним из потенциальных ключей к вскрытию этих сфер.

Пакистан имеет на вооружении несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) иностранного производства, состоящее на вооружении количество РСЗО «Фатах-1» (Fatah-I) неизвестно. Дальность стрельбы этой РСЗО составляет более 140 км, каждая пусковая установка (ПУ) несет восемь ракет с круговым вероятным отклонением (КВО) менее 15 м.

Макет УР «Фатах-II» на WDS 2024

Новая ракета оснащена одноступенчатым ракетным двигателем с двойной тягой, который разгоняет ее до сверхзвуковой скорости, и управляется до столкновения инерциальной навигационной системой (INS) с усовершенствованным спутником, приемник открыт для более чем одной спутниковой системы позиционирования, которые дают ей КВО менее 50 м на максимальной дальности. Ракета наводится на цель до попадания, будучи способной маневрировать по всей траектории полета, которая должна быть довольно пологой. Согласно данным, предоставленным GIDS, ракета «Фатах-II» может поражать цели на дальностях от 100 до 290 км.

Макет ПУ РСЗО «Фатах-1» ВС Пакистана

В конце декабря 2023 года запуск новой ракеты показал существование системы «Фатах-II», макет которой был продемонстрирован на выставке в Эр-Рияде. На экспозиции была представлена только модель ПУ «Фатах-I». Официальные лица компании производителя пояснили, что для новой ракеты предусмотрена ПУ с двумя направляющими и она несовместима с ракетой «Фатах-I». Ракета «Фатах-II» имеет длину 7,5 м и несет 365-килограммовую унитарную осколочно-фугасную боевую часть. С ПУ ракеты «Фатах-II» стартуют поодиночке или залпом.

Следует отметить, что технические данные, предоставленные GIDS, более консервативны, чем те, которые были объявлены пакистанской армией национальной прессе в декабре 2023 года, после первого старта. Согласно GIDS, первая партия «Фатах-II» для пакистанской армии уже запущена в производство. Вероятно, новая система навесного огня будет поставлена дивизионным артиллерийским подразделениям.

Считается, что «Фатах-II» позволит Пакистану наносить глубокие удары по территории Индии, противодействуя новой индийской доктрине, которая направлена на нанесение внезапных ударов с использованием интегрированных боевых групп бригадного уровня. Новая управляемая ракета позволит поражать тыловые районы, где расположены командные и тыловые подразделения, без применения баллистических ракет малой дальности. Благодаря твердотопливному ракетному двигателю подрзделения «Фатах-II» получат более короткое время реакции, а благодаря сверхзвуковой скорости и более плоской траектории – время нахождения цели. Эти качества делают новую РСЗО более подходящей для противодействия целям, которые материализуются на очень короткое время.

По материалам ресурса edrmagazine.eu

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Компании
SAIC
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