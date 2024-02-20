Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»

Президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников в интервью журналу «Военные комиссариаты России» рассказал о необходимости введения стрелковой подготовки в школах, важности патриотического воспитания и умения обращаться с оружием, а также об обучении ответственному владению оружием.

Алан Валерьевич Лушников родился 10 августа 1976 года в городе Ленинграде. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет.

В 1997–2001 годах – юрист, ведущий специалист ЗАО «Советник»; в 2001–2003 годах – юрисконсульт ООО «ЛИНК ОЙЛ СПб»; в 2003–2006 годах – главный юрисконсульт ООО «Трансойл»; в 2006–2010 годах – помощник руководителя, заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации; в 2010–2012 годах – помощник министра транспорта Российской Федерации; в 2012–2017 годах – помощник заместителя Председателя Правительства, Аппарат Правительства Российской Федерации; в 2017–2018 годах – заместитель министра транспорта Российской Федерации; с 2019 года по настоящее время – генеральный директор, президент ООО «Перспектива»; с 2020 года по настоящее время – основной бенефициарный владелец АО «Концерн «Калашников»; с 2022 года по настоящее время – президент АО «Концерн «Калашников», член совета директоров.

В рамках общественной деятельности поддерживает благотворительные проекты:

изучение Судбищенской битвы и популяризация археологических исследований на Куликовом поле;

мультимедийный патриотический проект «Нельзя забыть», посвященный памятникам советским солдатам в Европе (как уже исчезнувшим монументам, так и готовящимся к сносу).

Президент «Калашников Клуба». Сторонник отмены избыточных запретов на владение гражданским стрелковым оружием, введения системного подхода к воспитанию ответственности владельцев оружия, начиная со школьной скамьи.

Награжден орденом Почета, медалями и другими знаками отличия.

Женат. Пятеро детей.

– Алан Валерьевич, за последние несколько месяцев вы сделали ряд заявлений, говоря простым языком, защищающих «человека с ружьем». Это потому, что возглавляете компанию, производящую стрелковое оружие?

– Нет, это реакция на те болезненные процессы, которые протекают достаточно давно, но которые со всей очевидностью проявились за последний год с момента начала специальной военной операции. СВО – это новая объективная суровая и жестокая реальность. И она все расставила по своим местам.

Люди гибнут зачастую из-за элементарного неумения обращаться с оружием. Я уже не говорю о том, что в течение последних трех десятилетий происходила деградация таких понятий, как «защитник Отчества», «слава русского оружия», «военная служба – почетная обязанность» и других очень важных и правильных понятий.

В 1990-е годы умение пользоваться стрелковым оружием стало восприниматься как часть милитаризированного человека из «совка». В молодежной субкультуре появились направления, которые полностью отвергали не только владение оружием, но и защиту Родины. Позже средства массовой информации начали формировать в российском обществе фобии владения оружием.

Постоянно муссируется повестка о повышенной опасности оружия. О том, что оружие убивает. При этом сознательно был перенесен акцент с лица, использующего оружие, на предмет – на стрелковое оружие. Приходится признать, что нормативное регулирование в 1990-е годы отменило все то перспективное, что было наработано в СССР.

Что в итоге? Развал допризывной стрелковой подготовки. Деградация стрелковой инфраструктуры. Сегодня школьный тир воспринимается как что-то невообразимое. Хотя когда-то мы в своих школах учились стрелять из пневматических винтовок и разбирать автомат Калашникова.

– Жителям России внушалось, что это – объективные процессы. Мол, на смену «милитаризированному» СССР пришла спокойная, размеренная жизнь – вне опасности новых войн. Многим тогда так и казалось.

– Вот именно, что «казалось». На самом деле эти процессы ни на секунду не были объективными. С 1990-х годов Россию втягивали во многие международные институты под самыми благовидными предлогами. Это Всемирная торговая организация, для членства в которой отменили львиную долю пошлин, защищавших российского производителя, Международная организация по стандартизации, Международная организация по аккредитации испытательных лабораторий и другие международные организации, цель которых была одна: через выстроенную систему норм обеспечить безусловное техническое и технологическое доминирование западного производителя.

Нам прививали идеи карбонового следа, зеленых технологий, бережливого производства. Предприятия, которые не подпадали под эти требования, облагались дополнительными обременениями. Сегодня становится понятно, что создаваемые западными странами правила всегда работали против российского производителя.

В 1992 году мы присоединились к Брюссельской конвенции о взаимном признании испытательных клейм ручного стрелкового оружия. Этим решением мы открыли свой внутренний рынок, но взамен не получили ровным счетом ничего.

К примеру, Турецкая Республика не является подписантом этой конвенции и потому не соблюдает нормы упрощенного ввоза оружия. Но это турецкому производителю совершенно не мешает экспортировать оружие практически по всей Европе. Внутренний же рынок Турции практически закрыт для импортного оружия, в том числе и для российского.

Совершенно обратная ситуация сейчас в России: мы не защищаем свой внутренний рынок от экспансий иностранных производителей. Наверное, пришло время ставить вопросы о допуске на внутренний рынок только импортной продукции, имеющей локализацию на территории России не менее 30%. Так делали с автомобильной промышленностью. Иностранные производители совместно с российским бизнесом строили сборочное производство. А это налоги, рабочие места, трансфер технологий.

Так что так называемые «объективные процессы» были на самом деле хорошо организованной стратегией по развалу наших производственных мощностей – для открытия рынка перед западными производителями. И это происходило почти во всех отраслях промышленности, не только в «оружейке». Все это было вокруг денег и про деньги. Вот вам и вся «объективность».

– То есть вы выступаете за возрождение стрелковой подготовки в рамках начальной военной подготовки в школах и на базе ДОСААФ России?

– Если это помогает сохранить жизни наших бойцов и защитить Родину, то да, конечно, я – за! То, что вы перечислили, это части огромной и, кстати сказать, эффективной системы, призванной гарантировать безопасность страны.

Я же прекрасно помню, как мы в старших классах на уроках НВП – начальной военной подготовки – разбирали и собирали автомат Калашникова, как ходили в ОЗК – общевойсковом защитном комплекте, как учились применять ИПП – индивидуальный противохимический пакет. Нам, подросткам, это казалось чем-то не очень серьезным с элементами игры. Пусть так, но факт остается фактом: я до сих пор помню и смогу применить ИПП. А многие нынешние призывники о таком даже не слышали. А ведь это – их жизнь.

Взгляните на наших сегодняшних оппонентов – они активно готовят свое население для защиты с оружием в руках. Мы видим это практически во всех странах НАТО. Польша, к примеру, ввела обязательную стрелковую подготовку. Что далеко ходить, начальная военная подготовка сейчас проводится во всех странах СНГ, кроме России.

В СССР стрелковое оружие было таким же обычным делом, как плуг в руках крестьянина. Стрелковое оружие было повсеместно. Стрелковая подготовка была закреплена в курсе начальной военной подготовки.

Нам же постоянно твердят, что введение стрелковой подготовки крайне опасно, в том числе для школьников. Что надо вводить дополнительные запреты и ограничения. Но вот в чем вопрос: почему за всю историю СССР не было ни одного школьного расстрела?

На Украине в 2000-х годах был создан центр информационно-психологических операций. Сегодня о нем много пишут. В 2014 году Крым возвратился в родную гавань, и в 2014 году впервые в истории России происходит первый школьный расстрел. И это – не совпадение. Специалисты фиксируют стремительный рост количества онлайн-групп, посвященных колумбайну. Результат мы знаем.

К сожалению, вместо того чтобы разобраться в причинах происходящего, мы начали череду запретов: полуавтомат, «Ланкастер», «Парадокс» поставили на грань исчезновения. То есть мы приговорили инструмент, а не того, в чьих руках он находится.

Более того, как это ни парадоксально прозвучит, каждым новым запретом в использовании гражданского оружия мы невольно бьем по обороноспособности. Дело в том, что современное стрелковое оружие, используемое силовиками, должно быть максимально безотказным, могущественным и надежным. Все это достигается через взаимный трансфер технических решений гражданского, служебного и боевого оружия. Это те ножки-опоры, на которых покоится отечественная оружейная школа. Выбрось или укороти одну из них, и вся конструкция сначала начнет шататься, а потом опрокинется.

Очень многие технические решения до их применения в боевом оружии апробировались на гражданском стрелковом оружии – ГСО. Яркий пример – пистолет Лебедева. Он начинал разрабатываться как спортивный. Но в процессе работы над заказом силовых структур он был преобразован в современное удобное и эффективное боевое оружие, которое стоит на вооружении МВД России и других правоохранительных органов.

Именно поэтому каждый запрет и ограничение прямо влияют на качественные характеристики боевого оружия и – в конечном итоге – негативно отражаются на безопасности Отечества.

– Не продавать же оружие всем желающим?

– Конечно, нет. Опять вернусь к СВО. Помогли ли запреты и ограничения юноше, попавшему на фронт? Очевидно – не помогли, если не навредили. Человек без навыков не способен защитить ни себя, ни Родину!

Кстати, мировой опыт борьбы с массовыми расстрелами говорит о следующем: половина оружия, использованного в преступлениях, была получена на черном рынке, украдена.

Ужесточение законодательства в части легального оборота оружия приводит к росту нелегального оборота оружия. Это, конечно, не означает, что оружие надо начинать продавать в булочных. Я просто хочу акцентировать внимание на том, что одними запретами проблему не решить. Она должна решаться комплексно.

Верните мальчишкам уроки НВП. Рассказывайте им об оружии интересно. Прививайте им культуру, уважение к оружию. Водите их в тиры, на стрельбища. Организуйте турниры, пропагандируйте стрелковый спорт.

В конечном итоге мы все должны прийти к пониманию того, что человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины! Причем, это не означает какую-то излишнюю суровость или милитаризированность. Нет, это означает спокойное системное овладение навыками, необходимыми для защиты Родины. Как пример – в нынешних реалиях. И все это, безусловно, должно покоиться на прочном фундаменте ответственности и патриотизма.

– Концерн «Калашников» продвигает «Калашников Клуб», девиз которого «Вооружен, но не опасен». Каковы цели и задачи этого клуба?

– Мы в концерне приняли решение вдохнуть вторую жизнь в наш «Калашников Клуб». Превратить его в площадку людей, любящих оружие. Мы не ставим ограничений для вступления в его ряды. У нас есть спортсмены, охотники, просто интересующиеся темой оружия.

Но! Все члены нашего клуба понимают, что оружие – это всегда очень серьезно. И всегда очень ответственно. Именно поэтому в рамках нашего клуба планируются обучающие семинары и различные курсы, призванные помочь людям стать «более продвинутыми пользователями». Воспитывать у обладателей оружия ответственность перед обществом.

Мы хотим превратить клуб в сообщество близких по духу и интересам людей, помогающих друг другу в различных ситуациях. Наши эксперты всегда готовы ответить на любой вопрос по эксплуатации, учету, тактико-техническим характеристикам и прочим оружейным темам. В нашем клубе любой человек, имеющий вопрос относительно любого вида оружия, получит на него ответ.

– Новый курс начальной военной подготовки в нынешнем виде не сможет серьезно заинтересовать школьников и учащихся учреждений среднего специального образования. Такое мнение вы высказали на круглом столе «Трансформация оружейного сообщества в России», организованном в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».

– Этот курс в основном сводится к простому заучиванию уставов вооруженных сил, а мы должны вернуть ребятам стрелковую подготовку. Нужно прививать нашим детям, мальчикам, осознание того, что оружие – это необходимая часть жизни современного мужчины. Мне кажется, если мы это сделаем, тогда и наша страна будет в безопасности.

Нынешний среднестатистический призывник не имеет представлений об основах стрелкового дела. Не знает и не понимает ни баллистики, ни принципиального устройства стрелкового оружия, ни элементарных требований безопасности при обращении с ним.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины показала, насколько сложное дело – современная война. Новые образцы вооружения и военной техники изобилуют электронными системами, баллистическими вычислителями, радиорелейными станциями, лазерными дальномерами, устройствами радиоэлектронной борьбы, защиты от мин.

И это – далеко не весь перечень практически самой простой боевой машины пехоты. Прибавьте сюда изучение тактики, уставов, топографии, основ разведки, внутренних распорядков, и мы получим колоссальный массив информации, которую должен в течение четырех – пяти месяцев освоить вновь призванный контингент.

Это достаточно серьезный процесс овладения оружием. А для того чтобы им овладеть, необходимо с чего-то начать. Нужно разобраться в том, что такое стрелковое оружие. Это патроны, это баллистика, это специальные решения, помогающие его применять. Это даже определенное психофизиологическое состояние. Если начать развивать эти навыки обращения с оружием, то дальше и работа с более сложными его видами будет даваться легче. Это вопрос существования нашей страны.

– 12 октября 2023 года в Москве состоялся Первый Всероссийский оружейный форум...

– Мы не просто провели этот форум. Мы его провели общими усилиями и единым пониманием. Он назывался «Развилка в истории», но, честно говоря, у меня есть ощущение, что развилку мы уже прошли. И прошли ее в правильном направлении: мы выбрали верный путь. Так же, как правильный путь выбрала наша страна.

Нас поставили на развилку: или потерять независимость, или двигаться в том направлении, в котором мы считаем необходимым.

Никому кроме нас наша страна как самостоятельная и сильная держава не нужна. Мне кажется, что это очевидный вывод, к которому мы все уже пришли. У нас нет другого пути, как создавать, развивать и защищать нашу страну.

А для меня как гражданина России очень важный и самый главный, наверное, вопрос: а что нам нужно для этого?

А для этого нам нужно, прежде всего, изменить свое отношение к стране. Мы последние 30 лет немного по-другому смотрели на вопросы безопасности, на вопросы нашего места в мире.

Казалось, что границы открыты, больше нет нам врагов и всегда будет мир. И в этой ситуации, когда человек в безопасности или думает, что в безопасности, он начинает думать о том, как ему лучше добиться успеха, как ему сделать карьеру, развиваться, растить детей. И это все правильно. Так и нужно делать. Но всегда должно быть понимание, что все это возможно только в том случае, если твоя страна находится в безопасности.

Как получилось, что мы так быстро забыли то, чему нас учили в Советском Союзе, я не знаю. Но это показывает эффективность работы глобальных СМИ в современном мире.

В средних общеобразовательных школах, средних специальных учебных заведениях и техникумах в СССР отводилось 140 часов на начальную военную подготовку в течение двух лет. И курс, который нам преподавали, мы помним по сей день.

А еще раньше, до Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в Советском Союзе право на ношение нагрудного знака «Ворошиловский стрелок» I ступени получили 5 миллионов 850 тысяч человек. Вот какой был подход к патриотическому воспитанию: мы готовили людей защищать свою Родину с оружием в руках.

В настоящее время, и это уже очевидно, мы вернулись к пониманию: нам для защиты Отечества нужно уметь пользоваться оружием!

А уже из этого следует и все остальное: необходимость развития инфраструктуры, методической подготовки, расширения производства и обеспечения доступности оружия. Данные задачи с необходимостью следуют из этого выбора. И мы этому выбору будем следовать и будем его исполнять.

Да, во всем мире говорят, что автомат Калашникова в какой-то части – это символ России. Но мы понимаем, что без России не будет оружейников, не будет Калашникова и не будет нас, граждан страны.

Союз российских оружейников поднял одну из достаточно важных и очень актуальных тем – тему трансформации оружейного сообщества в России. Оно объединяет в себе очень большой массив юридических лиц, работников юридических лиц, использующих в своей деятельности стрелковое оружие, производителей оружия и патронов, владельцев и пользователей личного оружия.

Нет ни одного региона России, ни одного населенного пункта, где не используются оружие и патроны. Как в Государственном гимне поется, «от южных морей до полярного края». Стрелковое оружие стоит на защите рубежей, помогает бороться с преступностью, дает рабочие места, формирует у пользователей потребность в занятиях спортом, охотой и иными законными активностями.

Гражданское оружие формирует целый пласт экономики, прямо и опосредованно участвующей в обороте оружия и патронов. Стрелковый спорт, охотничий туризм, развлекательная стрельба, мастерские по ремонту, охранники самых различных категорий и многое другое.

В современном мире оружие сопровождает человека постоянно практически с рождения. Игрушечный автомат сменяется на виртуальное оружие в играх, затем – спорт, охота, военная служба.

В России хоплофобия – боязнь оружия и вооруженных людей – бьет рекорды. Этому способствовали многие факторы. От объективных – в виде эксцессов со стрелковым оружием – до субъективных – в виде навязыванию обществу стереотипа об аморальности владения гражданским оружием.

Но сегодня мы понимаем, что владение оружием и совершенствование навыков его применения в современном мире – это способ выживания. Выживания не только в лесу один на один со зверем, но и в условиях гибридной войны против всего русского, российского образа мышления.

Исторически, на протяжении многовековой истории, наше общество не чуралось стрелкового оружия. Покорение Сибири и Арктики, промысел пушного зверя, природа и менталитет жителей Дальнего Востока и Кавказа – все это немыслимо без стрелкового оружия.

Но с помощью специальных инструментов нашему обществу насаждается образ владельца оружия как ненормального человека, разрушителя. По мнению хоплофобов, практически любой владелец оружия купил все справки, нигде не учился и поэтому не умеет стрелять, но при этом стреляет из своего оружия без разбора. Готов в любой драке сразу применить свое оружие, но его почему-то всегда отбирают злоумышленники и применяют против владельца. Охота в понимании хоплофоба – это не единение с природой, а необузданная жажда крови.

Подобное отношение уже привело к деградации стрелковой инфраструктуры, о проблемах возрождения которой мы говорили на Первом Всероссийском оружейном форуме.

На протяжении 20 лет до начала СВО количество владельцев оружия из года в год снижалось. Причины: чрезмерная зарегулированность допуска к оружию; невозможность использования личного оружия для учебной и развлекательной стрельбы во многих регионах; крайне высокая стоимость оружия, патронов, использования стрелковой инфраструктуры; падение престижа охоты; закрытие доступных ранее мест для стрельбы.

Следствие снижения количества владельцев оружия: утрата лидирующих позиций практически во всех видах спорта, связанных с использованием стрелкового оружия; из-за закрытия внешних рынков отечественная промышленность производства стрелкового оружия и патронов к нему приближается к точке невозврата по некоторым техническим компетенциям; сворачиваются вложения в науку и перспективные разработки.

Нашему обществу с 1990-х годов с помощью СМИ, интернет-ресурсов, подконтрольных коллективному Западу, прививался образ вооруженного человека как исключительно негативный. Противодействовать этому можно и нужно только с помощью мягкой силы. Дать в руки мальчишке автомат, пусть сначала деревянный, потом настоящий с пустым магазином, и вот он получил инъекцию здорового патриотизма. Прадеды с трехлинейкой, деды с ППШ, отцы с АК-74, а пацан с охолощенным АК-12! Вот вам и связь поколений.

– В настоящее время происходят зримые изменения в российском обществе. Сегодня дело защиты Родины подавляющим большинством граждан России воспринимается не как повинность.

– Трансформация российского общества началась. Начались большие социальные изменения. Для участия в СВО уже созданы и создаются новые добровольческие формирования. По территориальному признаку, по профессиональному отношению, по социальным группам. Кстати сказать, это происходит под эгидой Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба и военных комиссариатов России.

Крым, Башкирия, Татарстан, Курск и еще около 70 регионов нашей страны сформировали воинские подразделения из своих жителей. В зоне СВО выполняют боевые задачи добровольческие формирования, созданные «Газпромом» и «Транснефтью», батальон «Эспаньола», в состав которого вошли так называемые футбольные фанаты.

Это ответ хоплофобам, которые считают, что гражданское оружие не нужно, что все граждане России – сплошь пьяницы и дебоширы. Нет. Эти люди, в отличие от лакированных блогеров, рафинированных клубных тусовщиков, сейчас на деле доказывают свою преданность Родине.

Мы не имеем права предать этих людей после выполнения ими боевых задач в зоне СВО. Считаю, что необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы их боевой опыт, знания, выработанное чувство справедливости служило на пользу Отечеству. Они могут работать в качестве инструкторов, преподавателей НВП, проводников военно-патриотического воспитания молодежи.

Считаю, что необходимо обнулить все сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об оружии» в отношении этих граждан. Вернулся с СВО и не имеешь медицинских противопоказаний – приобретай любое доступное гражданское оружие. Союз российских оружейников уже выступил с такой инициативой. Мы подготовили соответствующий законопроект, который поддержан Министерством обороны и Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Считаю, что начавшаяся трансформация оружейного сообщества позволит изменить отношение к вооруженному человеку в России.

– В 2018 году концерн «Калашников» организовал в Военном инновационном технополисе «ЭРА» научную лабораторию по робототехнике, в которой ежегодно проходят подготовку более 320 человек.

Первые 20 сотрудников АО «Концерн «Калашников», призванные в 2023 году, проходят военную службу в научно-производственном взводе концерна на базе технополиса «ЭРА». Для чего концерну нужен свой взвод?

– Научно-производственный взвод создан для реализации проектов в интересах вооруженных сил. В нем проходят военную службу по призыву выпускники вузов. Молодые ученые-операторы участвуют в реализации проектов, разработке и производстве изделий для нужд концерна. Служба в военном технополисе проходит по 16 научным направлениям: робототехника, информационная безопасность, нанотехнологии и другие.

Сохранение и наращивание научного потенциала сотрудников сегодня имеет большую ценность для «Калашникова». Глубокое погружение в специфику военного дела и наукоемкие инициативы молодежи помогут нам в развитии современного высокоточного и эффективного производства.

Источник: журнал «Военные комиссариаты России»