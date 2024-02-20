Оперативность, достоверность и профессионализм – наш вклад в достижение победы

20 февраля Главное оперативное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации отмечает 322-ю годовщину со дня образования.

Генерал-полковник Сергей Рудской. Источник: redstar.ru

Накануне очередной годовщины со дня образования ведущего «мозгового центра» Вооружённых Сил России представитель «Красной звезды» встретился с начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ – первым заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковником Сергеем РУДСКИМ, который рассказал, как в современных условиях функционирует этот важнейший орган военного управления.

– Сергей Фёдорович, от имени «Красной звезды» и её читателей примите поздравления с очередной годовщиной со дня образования Главного оперативного управления Генерального штаба, прошедшего более чем трёхвековой путь в своём становлении и развитии.

События последних двух лет также показали, что и мы живём в эпоху вызовов и угроз нашему государству. Многие сравнивают нынешний период с Великой Оте­чественной войной, когда решалась судьба Отечества. Что вы можете сказать по этому поводу? Какие задачи выполняло Главное оперативное управление в 1941–1945 годах и какие решает сейчас в ходе спецоперации?

– В ходе специальной военной операции решаются задачи по денацификации неонацистского режима на Украине, в основе которого лежит идеология нацистской Германии, Бандеры и Шухевича. Киевский режим открыто проводит русофобскую политику, осуществляет уничтожение русскоязычного населения, официально предъявляет претензии на исконные исторические земли нашей страны – районы Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

По указанию украинского руководства и при молчаливом согласии ряда европейских стран ВСУ наносят ракетные и артиллерийские удары по мирным российским гражданам, а спецслужбы Украины проводят террористические акты на социальных объектах Российской Федерации.

Аналогичные преступления совершали нацисты во время Второй мировой войны. Киевский режим не был бы так живуч, если бы не существенная финансовая и военная поддержка со стороны так называемого коллективного Запада. США и их союзники накачивают оружием и осуществляют подготовку ВСУ, предоставляют услуги связи и развед­информацию, направляют на Украину советников и боевиков со всего мира. Натовские военнослужащие под видом наёмников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов. Офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций украинских вооружённых сил.

Страны Запада не скрывают своего желания нанести стратегическое поражение нашей стране. Для достижения этой цели Вашингтон и Брюссель выбрали Украину, где с момента распада СССР ими культивировались антироссийские, националистические настроения. В настоящее время украинский народ используется США в качестве пушечного мяса для реализации геополитических амбиций на глобальное доминирование. Поэтому нынешние угрозы, стоящие перед нашим Отечеством, не менее серьёзные, чем в 1941–1945 годах прошлого столетия.

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Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии А.И. Антонов (справа) и начальник Оперативного управления Генштаба генерал-полковник С.М. Штеменко за разработкой проекта директивы Ставки ВГК на подготовку и проведение Берлинской стратегической наступательной операции, март 1945 г.

Опыт работы Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии в годы Великой Отечественной войны продолжает оставаться востребованным и в современных условиях. Главное оперативное управление осуществляет стратегическое планирование специальной военной операции, обеспечивает управление группировками войск (сил), а также решает широкий спектр других задач, направленных на достижение её целей.

В военные годы офицеры Оперативного управления отвечали за достоверное информирование Ставки ВГК и командования Красной Армии о положении на фронтах, за своевременное доведение до войск директив, приказов и распоряжений. В ходе спецоперации Главное оперативное управление непосредственно обеспечивает работу начальника Генерального штаба, министра обороны Российской Федерации и Верховного Главнокомандующего. Офицеры ГОУ анализируют возможности противника и своих войск, прогнозируют развитие обстановки, проводят необходимые расчёты, осуществляют выработку предложений по повышению боевых возможностей группировок войск на направлениях, оперативно готовят предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в области обороны, а также выполняют другие важные функции.

Безусловно, на практике применяются наработанные в годы Великой Отечественной войны управленческие алгоритмы, которые доказали свою эффективность. Вместе с тем наша работа в последнее время претерпела и ряд существенных изменений. Прежде всего, это касается вопросов автоматизации процесса управления, использования современных информационных технологий и обеспечения информационной безопасности. Кроме того, значительно трансформировавшийся характер во­оружённой борьбы, широкое применение высокоточных средств поражения выдвигают новые требования к процессам военного управления и в целом к деятельности Главного оперативного управления. Постоянный всесторонний анализ происходящих изменений, выработка практических рекомендаций по их учёту в действиях войск (сил) является в настоящее время одной из наиболее важных задач, решаемых коллективом ГОУ.

Огромный опыт работы Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии в годы Великой Отечественной войны продолжает оставаться востребованным и в современных условиях

В настоящее время Главное оперативное управление, как и в годы Великой Отечественной войны, сохранило за собой роль ведущего органа военного управления Генерального штаба. Коллектив управления продолжает с высоким качеством решать все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации.

Без сомнения, как и наши отцы и деды, которые ценой огромных усилий уничтожили фашизм в 1945 году, мы разгромим врага и одержим победу над неонацизмом на Украине.

– В прошлом году киевский режим в рамках своего контрнаступления пытался нанести поражение России, но его планы провалились. Какую роль в этом сыграло Главное оперативное управление? В чём, на ваш взгляд, заключаются основные итоги отражения неудавшегося наступления противника?

– С 4 июня прошлого года вооружённые силы Украины начали контрнаступательную операцию. Планом её проведения предусматривалось взять под контроль территории Запорожской и Херсонской областей ,выйти к побережью Азовского моря и нарушить сухопутное сообщение с Крымом.

Киевский режим убедил западных кураторов в способности ВСУ разгромить российские вой­ска на поле боя. В результате страны Запада сконцентрировали усилия на всесторонней поддержке украинских вооружённых сил к проведению наступления.

Для реализации намеченных планов были осуществлены масштабные поставки Украине вооружения и военной техники, проведена подготовка военно­служащих ВСУ, с непосредственным участием натовских специалистов разработан замысел операции. На сегодня можно констатировать, что все попытки контрнаступления провалились. Способствовала этому заблаговременная и качественная подготовка наших войск к обороне по всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более двух тысяч километров. В этой работе непосредственное участие также принимали офицеры Главного оперативного управления.

Как и в годы Великой Оте­чественной войны, в каждую группировку войск (сил) были направлены представители Главного оперативного управления. Офицеры ГОУ оказывали помощь командующим и готовили материалы для доклада руководству Вооружённых Сил Российской Федерации о состоянии дел в войсках и ходе выполнения ими поставленных задач.

Успешный опыт подготовки и ведения активной обороны Объединённой группировкой войск (сил) показал превосходство современного российского военного искусства над натовским

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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии В.В. ГЕРАСИМОВ и начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник С.Ф. РУДСКОЙ в штабе Объединённой группировки войск (сил), февраль 2024 г.

Нами приобретён уникальный опыт подготовки и ведения боевых действий в современных условиях. Его значимость велика, так как спецоперация на Украине представляет собой новое явление в военном искусстве. Многие задачи, и прежде всего боевые, решаются нестандартно, сильно отличаясь от ранее принятых подходов. Выработано немало эффективных способов и приёмов ведения боевых действий, не применявшихся ранее.

Что касается основных итогов отражения контрнаступления противника, то ВСУ понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону нашей обороны. Российские войска измотали противника в обороне, разгромив его оперативные резервы, включая элитные соединения, подготовленные натовскими инструкторами. В результате стратегическая инициатива перешла к нам. В целом успешный опыт подготовки и ведения активной обороны Объединённой группировкой войск (сил) показал превосходство современного российского военного искусства над натовским.

– Будучи руководителем органа управления стратегического звена, могли бы вы оценить сложившуюся на сегодняшний день обстановку в зоне специальной военной операции? Понятно, что многое из такого рода информации составляет государственную тайну, но всё-таки каковы наши планы?

– Вооружённые Силы Российской Федерации успешно противостоят всему так называемому коллективному Западу, который полностью контролирует органы власти в Киеве.

На Украине развивается масштабный экономический кризис. Утрата значительной части промышленного потенциала, перебои с поставками сырья, логистические проблемы, а также массовая мобилизация трудоспособного населения лишают экономику страны возможности для восстановления.

Военно-политическое руководство Украины, несмотря на негативный результат летне-осенней кампании, огромные потери и недовольство населения очередной волной мобилизации, продолжает вооружённое сопротивление. В настоящее время украинские войска в целях удержания важных районов и позиций сосредотачивают усилия на обороне, привлекая для этого все свои резервы, включая и вновь сформированные бригады, недоукомплектованные личным составом и неоснащённые вооружением и техникой.

Что касается дальнейших планов, то они направлены на реализацию целей СВО, определённых Верховным Главнокомандующим, – это денацификация, демилитаризация Украины

Вместе с тем ВСУ всё ещё сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления.

В свою очередь, группировки российских войск улучшают своё положение на всей линии соприкосновения. Освобождён ряд населённых пунктов, и созданы условия для последующих активных действий. Возросли объёмы производства вооружения и военной техники, снарядов и ракет до уровня, достаточного для удовлетворения всех потребностей Вооружённых Сил. Созданы необходимые запасы материальных средств и боеприпасов.

Что касается дальнейших планов, то они направлены на реализацию целей СВО, определённых Верховным Главнокомандующим, – это денацификация, демилитаризация Украины. Конечный итог – её нейтральный статус и устранение угрозы военной безопасности Российской Федерации, создаваемой странами Запада на украинской территории. Уверен, что все поставленные задачи будут выполнены, а цели достигнуты. Это безусловный приоритет для коллектива Главного оперативного управления.

Источник изображения: redstar.ru

Работа офицеров-операторов Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ в группировке войск «Днепр».

– Что бы вы пожелали коллективу и ветеранам Главного оперативного управления в канун профессионального праздника?

– Хочу выразить признательность всему личному составу Главного оперативного управления за ежедневную, трудную, самоотверженную и качественную работу. События последних лет, связанные с участием в специальной военной операции, ещё больше закалили коллектив ГОУ, сплотили его и подтвердили высокий профессионализм офицеров-операторов.

Особые слова благодарности нашим дорогим ветеранам за их помощь и неоценимый вклад в дело строительства и развития Вооружённых Сил.

20 февраля мы рассматриваем не только как день образования Главного оперативного управления Генерального штаба, но и как профессиональный праздник всех офицеров-операторов российских Вооружённых Сил. Поздравляю всех представителей этой сложной и ответственной профессии, желаю им крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ратном служении Отечеству!

Фото из архива ГОУ Генерального штаба

Вооружённых Сил РФ

Олег Грозный, "Красная звезда"