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ТАСС

Борисов заявил, что задача Роскосмоса в 2024 году - перейти на безубыточность

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Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По мнению главы госкорпорации, этому поспособствует переход к новой индустриальной модели, а также закон о коммерциализации космических услуг

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Одной из основных задач Роскосмоса на 2024 год станет достижение безубыточности по отрасли. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью порталу Pro Космос.

"В этом году я буду ставить задачу перед всем коллективом отрасли выйти на безубыточность. Хватит ходить нам в отстающих", - сказал Борисов. По его мнению, этому поспособствует переход к новой индустриальной модели, а также закон о коммерциализации космических услуг.

По его словам, финансовое положение отрасли начало выравниваться. "Мы планировали на два года убыток в размере 54 млрд рублей в связи с введением санкций и потерей серьезного объема внешнего рынка, с отказом от пусковых услуг, от поставки двигателей. По результатам 2022 года убыток был сведен к 18 млрд, а по результатам 2023-го - к 15 млрд, то есть наметилась тенденция к сокращению убыточности отрасли", - сказал Борисов. 

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