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Военное обозрение

Датский премьер: Дания отдала ВСУ всю свою артиллерию – остальная Европа должна брать с неё пример

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Источник изображения: topwar.ru

Дания отдала ВСУ всю свою артиллерию. И теперь остальная Европа должна брать с нее пример.

Такое заявление сделала датский премьер-министр Метте Фредериксен, выступая с речью на панельной дискуссии, которая проходила в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Она утверждает, что странам ЕС не нужно ждать, пока предприятия произведут все необходимое для Украины, ведь они располагают богатыми запасами, которые могут передать украинским военным уже сейчас. Другие страны Европы, считает Фредериксен, должны срочно отправить на Украину свои запасы снарядов и ракет, а также системы противовоздушной обороны, которые им сейчас не требуются.

Дело не только в производстве, потому что у нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам сейчас даже не нужны

- заявила датский премьер-министр, отметив, что странам, у которых на складах хранятся снаряды и патроны, должно быть стыдно перед украинскими военными.

Она добавила, что из-за недостаточной западной поддержки ВСУ пришлось оставить «стратегически важный город».

Глава правительства Дании заявила, что европейцы должны сделать поставку оружия и боеприпасов непременно 24 февраля, так как в этот день два года назад началась СВО.

Ранее на этой неделе в украинском Минобороны заявили, что датские партнеры передали все имевшиеся ус них на вооружении самоходные гаубицы Caesar. Там назвали датчан «настоящими друзьями», с которых прочим европейцам следует брать пример.

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Страны
Дания
Украина
Проекты
Евросоюз
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