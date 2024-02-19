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ТАСС

Путин заявил, что ситуация с Украиной для России - вопрос судьбы, жизни и смерти

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Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент РФ отметил, что и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для российского государства "все, что происходит на украинском направлении"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России - вопросом жизни и смерти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя "историческую часть" своего интервью Такеру Карлсону.

Он отметил, что и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для России "все, что происходит на украинском направлении".

"Для них (Запада - прим. ТАСС) это улучшение своего тактического положения, а для нас - это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить", - подчеркнул Путин. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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