Принятие на вооружение ВМС США высокомощного лазера задерживается на неопределенный срок - доклад

Вашингтон. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Программа разработки высокомощного лазерного оружия для защиты кораблей американских ВМС от противокорабельных ракет сталкивается с множеством проблем, принятие его на вооружение задерживается на неопределенный срок, следует из доклада Исследовательской службы Конгресса США.

"Министерство обороны в настоящее время разрабатывает оружие направленной энергии с целью борьбы с целым рядом угроз, включая дроны и ракеты. Однако, даже несмотря на то, что министерство обороны добивается прогресса в развитии этих возможностей, его усилия по переходу от прототипов на программы приобретения сталкиваются с проблемами", - говорится в докладе.

Отмечается, что Пентагон и оборонные предприятия ведут разработки по ряду перспективных программ, которые уже продемонстрировали способность поражения дронов. Прототипами лазерного оружия за последние 15 лет для проведения испытаний уже оснащались многие боевые корабли ВМС США. Эти установки с мощностью от 60 до 150 киловатт с дальностью действия до нескольких километров в основном предназначены и уже успешно испытывались в борьбе системами обнаружения и наведения беспилотников. Пентагон сообщал, что с помощью таких экспериментальных установок корабли смогли перехватывать беспилотные летальные аппараты.

В настоящее время Пентагон разрабатывают высокомощное лазерное оружие для противодействия более серьезным угрозам - противокорабельным и крылатым ракетам. В рамках проекта High Energy Laser Counter ASCM Project (HELCAP) ведутся работы по созданию корабельной боевой лазерной установки мощностью 300 киловатт. Однако идут они с многочисленными трудностями и отставаниями.