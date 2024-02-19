Войти
Интерфакс-АВН

Принятие на вооружение ВМС США высокомощного лазера задерживается на неопределенный срок - доклад

192
0
0
Экспериментальное лазерное оружие на большом десантном корабле USS Ponce ВМС США
Экспериментальное лазерное оружие на большом десантном корабле USS Ponce ВМС США.
Источник изображения: © U.S. Navy

Вашингтон. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Программа разработки высокомощного лазерного оружия для защиты кораблей американских ВМС от противокорабельных ракет сталкивается с множеством проблем, принятие его на вооружение задерживается на неопределенный срок, следует из доклада Исследовательской службы Конгресса США.

"Министерство обороны в настоящее время разрабатывает оружие направленной энергии с целью борьбы с целым рядом угроз, включая дроны и ракеты. Однако, даже несмотря на то, что министерство обороны добивается прогресса в развитии этих возможностей, его усилия по переходу от прототипов на программы приобретения сталкиваются с проблемами", - говорится в докладе.

Отмечается, что Пентагон и оборонные предприятия ведут разработки по ряду перспективных программ, которые уже продемонстрировали способность поражения дронов. Прототипами лазерного оружия за последние 15 лет для проведения испытаний уже оснащались многие боевые корабли ВМС США. Эти установки с мощностью от 60 до 150 киловатт с дальностью действия до нескольких километров в основном предназначены и уже успешно испытывались в борьбе системами обнаружения и наведения беспилотников. Пентагон сообщал, что с помощью таких экспериментальных установок корабли смогли перехватывать беспилотные летальные аппараты.

В настоящее время Пентагон разрабатывают высокомощное лазерное оружие для противодействия более серьезным угрозам - противокорабельным и крылатым ракетам. В рамках проекта High Energy Laser Counter ASCM Project (HELCAP) ведутся работы по созданию корабельной боевой лазерной установки мощностью 300 киловатт. Однако идут они с многочисленными трудностями и отставаниями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.10.2023
Основатель "Азова"* признал превосходство российских беспилотников
09.02.2023
Украинский Ту-141 получил авиабомбу
20.05.2022
Не приятельская артиллерия: на Украине уничтожены первые американские гаубицы М777
23.12.2019
Пентагон намерен обновить средства связи тактического уровня для Сухопутных войск
14.11.2013
Владимир Козин: «Время пустых дискуссий по ПРО США истекло»
17.11.2010
Аэрокосмическая конференция в Иерусалиме. Израиль подтверждает лидерство
02.04.2007
Россия выйдет на серийный выпуск "беспилотников" для нужд российской армии после 2010 года - Путилин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный