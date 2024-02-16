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ТАСС

В NASA высоко оценили взаимодействие на МКС специалистов США и России

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Астронавт NASA Лорел О’Хара, космонавты Роскосмоса Николай Чуб и Олег Кононенко
Астронавт NASA Лорел О’Хара, космонавты Роскосмоса Николай Чуб и Олег Кононенко.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Кеннет Бауэрсокс подчеркнул, что обе стороны получают ценные научно-технические данные

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Взаимодействие специалистов США и РФ на Международной космической станции (МКС) развивается позитивно, обе стороны получают ценные научно-технические данные. Об этом заявил в среду руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кеннет Бауэрсокс, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

Говоря об устранении технических неполадок на орбитальном комплексе, в том числе в его российском сегменте, он отметил: "Мы очень хорошо работаем с нашими российскими коллегами по этим вопросам. Они предоставляют нам информацию. Мы предоставляем им информацию, чтобы решить эти вопросы и чтобы попытаться снизить вероятность того, что это [неполадки] произойдет в будущем".

"Мы также получаем ценную информацию. Она касается того, как стареет российский сегмент. Его модули старше, чем многие другие модули на станции, - добавил Бауэрсокс. - Мы получаем информацию о том, как космический комплекс стареет в космосе. Так что мы все получаем ценные данные".

"Что касается недавних проблем с кораблями "Прогресс" и "Союз", а также с радиатором, из которого была утечка, мы считаем, что наличие космического мусора является серьезной проблемой для всех нас, включая российских коллег. Так что мы пытаемся в этом разобраться", - подчеркнул представитель NASA.

Касаясь участия РФ в проекте МКС, он отметил, что "российские партнеры дали обязательства" продолжить до 2028 года, а "остальные партнеры по МКС работают до 2030 года, что будет крайним сроком для полноценного использования" станции. После этого срока МКС начнут сводить с орбиты. "Мы ожидаем, что наши российские партнеры проведут работу, чтобы понять, что они могут делать после 2028 года. У них есть некоторые опасения по техническим вопросам. У них также есть некоторые опасения относительно бюджета", - добавил он.

По словам Бауэрсокса, одна из причин того, что российские специалисты не продлили участие в проекте МКС позднее 2028 года, "состоит в том, как работает их бюджетная система". "И у нас действительно хорошие отношения в технической сфере с нашими российскими партнерами. Мы рассчитываем узнать, готовы ли они остаться с нами до 2030 года. Это очень важно", - заявил руководитель программы пилотируемых полетов NASA.

Участие России в проекте

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил в ноябре 2023 года, что эксплуатация МКС будет продлеваться настолько, насколько это будет возможно. В апреле прошлого года Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Она является многомодульной и весит около 435 т, с пристыкованными кораблями вес может доходить до 470 т. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 

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