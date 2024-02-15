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Интерфакс-АВН

Корабли ВМС США и Италии проведут десантную операцию на юге Англии перед участием в учениях НАТО - СМИ

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Десантный корабль-док Gunston Hall
Десантный корабль-док ВМС США Gunston Hall.
Источник изображения: U.S. Navy/Wikimedia.org

Лондон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Большие десантные корабли ВМС США USS Gunston Hall и Италии ITS San Giorgio отработают совместную десантную операцию на юге Англии перед предстоящим походом для участия в крупномасштабных учениях НАТО Steadfast Defender 24, сообщило издание Navy Lookout.

Операция будет проходить вблизи британского порта Портсмут, куда 8 февраля после трансатлантического перехода из США заходил десантный корабль-док USS Gunston Hall.

Американский большой десантный корабль USS Gunston Hall с полным водоизмещением 16 тыс. тонн оснащен доковой камерой для четырех амфибийных десантных барж на воздушной подушке (типа LCAC). В состав вооружения входят зенитная артиллерия и противокорабельные ракеты. На корабле размещаются 500 морских пехотинцев.

В понедельник с базы в Портсмуте вышел британский авианосец HMS Prince of Wales, который также примет участие в учениях Steadfast Defender 24.

Авианосец с эскадрильями истребителей пятого поколения F-35B Lightning на борту направляется к берегам Норвегии для участия в первой фазе учений, в ходе которой в марте совместно с союзниками по альянсу готовится отработка военно-морских операций, в том числе десантная.

HMS Prince of Wales будет сопровождать группа из восьми кораблей - британских, американского, испанского и датского.

Прежде чем прибыть к берегам Норвегии HMS Prince of Wales вместе со своей авиагруппой проведет недельную подготовку в Северном море, чтобы отработать действия экипажа численностью 780 человек, а также авиационной группы из почти 600 военнослужащих.

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Италия
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США
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Проекты
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Авианосец
Военные учения
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