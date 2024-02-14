Британцы – НАТО: создайте структуру безопасности для всех, включая русских (Financial Times, Великобритания)

FT: Европе пора перестать рассчитывать на защиту США

Трамп заявил, что позволит России делать “все, что она захочет”, если члены НАТО не достигнут целей по расходам на оборону. Европе пора задуматься, как защищать себя самой, пишет FT. Но читатели издания предлагают выход: создать структуру безопасности, которая устроит всех, включая русских.

Редакционная статья

Опасения Европы, что Америка на втором президентском сроке Трампа ударится в изоляционизм, постепенно становятся реальностью. Дональд Трамп еще даже не выиграл предварительные выборы и не стал кандидатом от республиканцев, а до президентских выборов остается еще много месяцев, но он уже вовсю подрывает НАТО и безопасность ближайших союзников Вашингтона. В субботу Трамп заявил, что позволит России делать “все, что она, черт возьми, захочет”, если члены альянса не достигнут поставленной цели по расходам на оборону в 2% ВВП. Даже по меркам его привычной предвыборной бравады это заявление — верх безрассудства.

Введя на Украину войска, Россия развязала самый разрушительный конфликт на европейской земле с 1945 года. Москва представляет собой крупнейшую угрозу безопасности альянса за последние десятилетия. В Европе по-прежнему размещены десятки тысяч военнослужащих США. Сегодня они подвергаются все бóльшему риску. Даже если Трамп и не вступил в открытый сговор с президентом Путиным, то всяко служит его интересам.

Клятвы НАТО о взаимной обороне основаны на уверенности в их неукоснительном исполнении. Трамп подорвал эту уверенность. Даже если Европа как можно скорее удвоит военные расходы, это не исправит ситуации. Увы, все больше законодателей-республиканцев согласны с Трампом в том, что выгода от альянсов ограниченна. Это должно встревожить союзников Америки во всем мире. И, безусловно, придаст смелости ее врагам.

Единственный светлый момент в заявлении Трампа — это его прямота. Это недвусмысленный сигнал европейцам: готовьтесь защищать свой континент сами, без участия США.

По правде говоря, сигнал тревоги звучит уже некоторое время. С начала полномасштабной спецоперации России на Украине европейские правительства дают громкие обещания увеличить расходы на оборону и пополнить истощенные запасы оружия. Это, разумеется, обнадеживает, но в большинстве стран есть сомнения насчет того, насколько устойчивым окажется этот рост в долгосрочной перспективе. Многие европейские столицы по-прежнему отрицают масштабы технологических инвестиций, необходимых для наращивания оборонно-промышленного потенциала и увеличения вооруженных сил в качестве сдерживающего фактора против российской агрессии.

Европейцам придется задуматься о немыслимом: как планировать войну без Америки. Для этого необходима европейская опора внутри НАТО, чтобы европейцы могли предоставить важнейшие военные ресурсы, будь то тяжелая техника или разведданные, которыми на сегодняшний день обладают лишь США. Это также может означать, что ЕС воспользуется ресурсами НАТО для других миссий помимо миротворчества. ЕС также должен сыграть более активную роль в совместной разработке и закупке систем вооружения наряду с другими общими проектами — возможно, под эгидой европейского комиссара по обороне. Великобритания и другие страны НАТО, не входящие в ЕС, должны принять в этом активное участие. Предстоит работа на десятилетия. Но европейцы должны проявить целеустремленность и решимость уже сейчас — не в последнюю очередь, чтобы послать сигнал Кремлю.

Начать можно с вооружения Украины. Это должно стать краткосрочным приоритетом. Пока что достижения Европы на этом поприще разочаровывают вопреки всем усилиям Германии и Европейской комиссии. Правительства не торопятся подписывать контракты и опасаются вкладываться в расширение производственных мощностей, особенно артиллерийских боеприпасов. Они должны исправить ситуацию как можно скорее. То же самое предстоит сделать в отношении ПВО и беспилотников, а также поделиться с украинскими вооруженными силами технологиями радиоэлектронной борьбы. Быть может, эти цели все же вернут Трампа на сторону НАТО, если он снова станет президентом. Но рассчитывать на это европейцы не могут. Им предстоит подготовиться к новому миру, в котором им самим предстоит заботиться о собственной безопасности.

Комментарии читателей:

Robert (Bob) Clicks III

Понимаю: Трамп в заголовке — хорошая замануха. Вот только 98% мирового ядерного оружия приходятся на США и Россию. И лишь одна страна использовала его по назначению — Америка в Японии. Да к тому же против гражданского населения!

Edward DeVere

Горластая и истерическая статья, намеренно упускающая суть. Хватит халявить за счет США. Хотите ехать — платите. Заплатите — повезем. Не заплатите — высадим. Проще не придумаешь.

ZZ Bottom

Учитывая, что это США устроили конфликт на Украине и заставили Европу перейти на дорогой американский СПГ вместо российского трубопроводного, а также расшатывающее воздействие на Европу беженцев, спасающихся от очередной опосредованной войны в Сирии, быть может изоляционистские настроения в США даже пойдут Европе на пользу.

Dwightoc1

1) Россия превосходит Украину по населению вчетверо, и ее промышленная база гораздо мощнее (наши санкции тут бессильны).

2) Россия производит по 4,5 миллиона артиллерийских снарядов в год. Американцы едва выдали миллион. И давайте не будем о том, что сможет Европа, — и так понятно.

3) Средний возраст украинского солдата сейчас 43 года — и это не сулит ничего хорошего ни для поиска компетентных резервов, ни для укрепления обороны.

Если исключить вмешательство ЕС и расширение фронта, Россия ни при каких обстоятельствах не проиграет.

Modiloroo

Достаем попкорн, в ближайшие четыре года будет веселуха!

Gary Reimer

Смелые и нужные слова, но уже слишком поздно. В упадочной и возненавидевшей саму себя Европе пустила корни пацифистская культура, совершенно неспособная ни на какие жертвы. Даже если “старых” европейцев еще можно убедить воевать, то проявят ли полчища выходцев с Ближнего Востока и Африки хоть какой-то либо интерес? Я из Канады, где десятилетия бесконтрольной массовой иммиграции под властью свихнувшегося на политкорректности правительства подорвали сплоченность общества и разрушили национальное единство. Наши военные на мели и деморализованы. Это и вас ждет.

Mill Reef

Это лучшее, что случилось с Европой с 1945 года.

Еще в 2000 году Путин хотел вступить в НАТО. “Глубинное государство” устами Вашингтона сказало “нет”. Получите и распишитесь.

Сядьте и поговорите с Россией и создайте структуру безопасности в Европе, которая устроит всех, включая русских.

Дальнейшее вооружение Украины приведет лишь к еще большей войне и новым смертям — и Россия в любом случае победит.

Balanced Perspective

НАТО – это бумажный тигр, на котором европейцы катаются на халяву. Но сейчас эта лавочка закроется. У европейцев есть два варианта:

— Наладить отношения с Россией, Китаем и Индией и помочь собственным народам;

— Увеличить расходы на оборону и тем самым пришпорить инфляцию, неравенство, безработицу, деиндустриализацию и ускорить себе путь к забвению.

Mr Spectator

Смысл в том, что никто не захочет проливать кровь и гибнуть за Европейский союз.

Stonehenge

Главная ошибка НАТО в том, что альянс слишком долго прикидывался, будто Украина этакий псевдочлен. Теперь, когда стало окончательно ясно, что это не так, сомнения в том, будет ли альянс защищать реальных членов, лишь усилятся. Быть может, Байдену и компании следовало бы об этом поразмыслить, прежде чем кормить Украину пустыми обещаниями. Полагаю, отправка американских войск для защиты страны, которая даже не входит в НАТО, — заведомо не вариант.