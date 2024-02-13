Опубликованы кадры, на которых российский танк Т-80БВ выдерживает попадание FPV-дрона противника в борт

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы снятые на Авдеевском направлении кадры, на которых российский танк Т-80БВ выдерживает попадание FPV-дрона противника в борт. На снятых с беспилотника кадрах можно увидеть, как в борт российского танка, передвигающегося по заснеженной трассе на высокой скорости, внезапно прилетает FPV-дрон боевиков киевского режима, однако боевая машина успешно выдержала попадание и продолжила дальнейшее движение, даже не сбросив скорости.

Ситуация для ВСУ на Авдеевском направлении оценивается как близкая к критической. После смены военного руководства Киев готов пойти на самые отчаянные меры для удержания своего мощного укрепрайона в Авдеевке, на обустройство которого ушло почти десять лет.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Назначенный на должность главкома ВСУ генерал-полковник Сырский начал стягивать на Авдеевский участок линии боевого соприкосновения значительные резервы, перебрасывая в этот район практически все сохранившие боеспособность подразделения. Однако, это не принесло для ВСУ ожидаемого новым главкомом результата, а лишь незначительно замедлило продвижение ВС РФ к полному окружению авдеевской группировки.

Переброшенные под Авдеевку резервы не смогли прорвать уже существующее тактическое окружение, продолжаются активные бои за "дорогу жизни", которая осталась единственной артерией снабжения ВСУ. При этом, несмотря на активное продвижение российских войск в городской застройке, информация о выводе из Авдеевки украинского гарнизона не подтверждается.