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Интерфакс-АВН

Помощники Байдена призывают его публично подвергнуть критике Нетаньяху за операцию в Газе - СМИ

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Тель-Авиве, Израиль, 18 октября 2023 г.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Тель-Авиве, Израиль, 18 октября 2023 г.
Источник изображения: © Miriam Alster

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Помощники президента США Джо Байдена считают, что американский лидер должен выступить с критикой в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за продолжающейся операции в секторе Газа, сообщает в воскресенье The Washington Post со ссылкой на источники.

"Растущее разочарование премьером Нетаньяху побудило некоторых помощников Байдена призвать его выступить с большей критикой в адрес израильского главы правительства из-за операции в секторе Газа", - говорится в сообщении.

По данным издания, в администрации Байдена "более не видят в Нетаньяху продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в личных беседах".

Согласно информации газеты, одним из недавних поводов для недовольства в Вашингтоне стал отказ Нетаньяху от сделки по освобождению заложников ХАМАС, когда госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал возможность такого соглашения в ходе визита на Ближний Восток. Кроме того, в администрации США ранее выступали против решения Израиля активизировать военные действия в районе города Рафах, где находятся более 1 млн палестинских перемещённых лиц.

7 октября 2023 года бойцы ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС.

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Страны
Израиль
США
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