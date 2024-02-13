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Интерфакс-АВН

Армения имеет политическую волю подписать мирный договор с Азербайджаном - Пашинян

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Ильхам Алиев и Никол Пашинян
Ильхам Алиев и Никол Пашинян.
Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

Ереван. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, Ереван имеет политическую волю подписать этот документ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора", - сказал Пашинян в интервью The Telegraph.

Но сначала, по его словам, "Азербайджан трижды отказался от участия в переговорах в разных форматах, после чего в Азербайджане были назначены президентские выборы".

"Мы находимся на этой точке, и я предполагаю, что после президентских выборов (в Азербайджане - ИФ) мы сможем добиться имплементации этих (согласованных - ИФ) пунктов, если будет политическая воля", - отметил Пашинян.

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Страны
Азербайджан
Армения
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