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Интерфакс-АВН

Число кораблей ВМС США с системой ПРО вырастет до 69 единиц к 2030 году - доклад

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Эскадренный миноносец Dewey с зенитным комплексом Aegis совершает переход через Тихий океан. Фото Reuters
Эскадренный миноносец Dewey с зенитным комплексом Aegis совершает переход через Тихий океан. Фото Reuters.

Вашингтон. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Американские ВМС к 2030 году будут располагать 69 кораблями, оснащенными системой противоракетной обороны Aegis, которые способны перехватывать баллистические цели, следует из доклада исследовательской службы Конгресса США. Это на двадцать таких кораблей больше, чем сейчас имеется в составе американского флота.

По данным Агентства противоракетной обороны США, уже в рамках текущего финансового года (заканчивается в конце сентября) их число возрастет с нынешних 49 до 56 кораблей.

Большая часть таких кораблей, оснащенных системой Aegis, сосредоточена в Тихом океане.

В Европе на базе Рота в Испании на постоянной основе размещены четыре корабля с системой ПРО Aegis - эсминцы USS Arleigh Burke, USS Paul Ignatius, USS Bulkeley и USS Roosevelt. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составной частью европейской системы противоракетной обороны.

Как сообщало Агентство ПРО, в пятницу США провели успешное испытание системы противоракетной обороны морского базирования на Тихом океане.

В рамках испытания FTX-23, проведенного на тихоокеанском ракетном полигоне в районе Гавайских островов, противоракета Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 Blk IIA) корабельной системы Aegis поразила учебную баллистическую ракету, успешно вычленив ее боевую часть среди выпушенных ложных мишеней.

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Страны
Испания
Польша
Румыния
США
Продукция
Arleigh Burke
Иджис
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