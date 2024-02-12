Пентагон продлил пребывание группы больших десантных кораблей в Средиземноморье - СМИ

Вашингтон. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин продлил нахождение амфибийно-десантной группы кораблей ВМС США в восточной части Средиземного моря на фоне палестино-израильского конфликта, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на представителей Пентагона.

В состав группы входят ее флагман авианесущий универсальный десантный корабль USS Bataan, десантно-вертолётный корабль-док USS Mesa Verde и десантный транспорт-док USS Carter Hall, которые в конце декабря были выведены из Красного моря в Средиземноморье для усиления группировки американских ВМС в регионе.

На трех больших десантных кораблях размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью более двух тысяч военнослужащих.

Как сообщал 6-й оперативный флот США, в начале января Средиземное море покинула американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В ее состав входили ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Ramage и USS McFaul.