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Интерфакс-АВН

Пентагон продлил пребывание группы больших десантных кораблей в Средиземноморье - СМИ

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USS Mesa Verde
USS Mesa Verde.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин продлил нахождение амфибийно-десантной группы кораблей ВМС США в восточной части Средиземного моря на фоне палестино-израильского конфликта, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на представителей Пентагона.

В состав группы входят ее флагман авианесущий универсальный десантный корабль USS Bataan, десантно-вертолётный корабль-док USS Mesa Verde и десантный транспорт-док USS Carter Hall, которые в конце декабря были выведены из Красного моря в Средиземноморье для усиления группировки американских ВМС в регионе.

На трех больших десантных кораблях размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью более двух тысяч военнослужащих.

Как сообщал 6-й оперативный флот США, в начале января Средиземное море покинула американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В ее состав входили ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Ramage и USS McFaul.

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США
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Arleigh Burke
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