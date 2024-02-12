Отставка Валерия Залужного это – новый критически важный этап конфликта (The Economist, Великобритания)

The Economist: отставка Залужного грозит Зеленскому политическими последствиями

С увольнением Залужного в конфликте на Украине начался новый этап, на котором Зеленский рискует ошибиться, пишет The Economist. Военные недовольны отставкой любимого командира. Более того, Залужный популярен, поэтому его уход возымеет еще и политические последствия.

Слово “новость” не лучшее описание события, слухи о котором упрямо ходят уже несколько недель. Однако когда 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский наконец заменил Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ в рамках масштабных перестановок, сложилось впечатление, что произошло нечто крайне важное.

Во многом это связано с решающей ролью генерала Залужного в доблестной обороне ВСУ, выдержавших вопреки всему натиск российских войск в первые дни конфликта, — а также с его популярностью в войсках и среди мирных украинцев. Но увольнение генерала показательно по другой, более важной причине. Оно знаменует собой новый, решающий этап конфликта — на котором Зеленский рискует ошибиться.

Различия между подавшимся в политику актером и его закаленным в боях главнокомандующим были как культурного характера, так и личностные. После того, как Россия ввела войска 24 февраля 2022 года, они решительно отмели их в сторону. Более того, в каком-то смысле они даже стали плюсом. Украина дала поистине вдохновляющий пример “сетевой” культуры: каждое из звеньев ее сопротивления сосредоточилось на собственной задаче. Зеленский не стал добиваться централизованного контроля, а выполнял функции главного патриота, озвучив дерзкий отказ своей родины сдаться российской агрессии (СВО России на Западе по другому не называют, другое дело НАТО: никакой агрессии по отношению к России, только прием новых членов. – Прим. ИноСМИ). При этом генерал Залужный, который, по сути, воюет с Россией уже много лет, сосредоточился непосредственно на боевых действиях. Лишь когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застыла, трения между президентом и главнокомандующим начали пагубно сказываться.

Ни для кого не секрет, что с ухудшением личных отношений эти двое все сильнее расходились во мнениях о том, что делать на поле боя. Зеленский и его администрация возложили ответственность за неудачное прошлогоднее контрнаступление на генерала Залужного. Они хотели, чтобы ВСУ подготовились к дальнейшим атакам, и потребовали от него разработать планы боевых действий, а также взвалить на себя непопулярную ношу и провести мобилизацию.

Генерал их аргументы отверг. Он заметил, что своей осторожностью после провала первого штурма сберег важнейшие части и технику. Он говорил, что не сможет планировать нового контрнаступления, не зная, какими ресурсами будет располагать. И совершенно справедливо возразил, что проведение мобилизации является ответственностью политиков.

На войне политики и военные нередко отзываются друг о друге нелестно. Но что действительно обрекло отношения между Зеленским и генералом Залужным на провал, так это постоянно меняющееся мнение президента о том, как конфликт определит будущий облик Украины.

Когда журнал The Economist впервые брал у Зеленского интервью — это было в Киеве, всего через несколько недель после ввода российских войск — он красноречиво рассуждал о том, как его родина борется за свою судьбу, чтобы стать проевропейской демократией. Для Украины, говорил он тогда, жизни людей важнее территории. Однако с некоторых пор главной целью президента Зеленского стало возвращение всей занятой противником территории. Когда стало ясно, что эта военная цель недостижима, нетерпимость Зеленского к своему главнокомандующему усугубилась. Он сам и его чиновники почувствовали угрозу со стороны популярного генерала Залужного. Это одна из причин, почему он попытался сосредоточить власть в президентской администрации в Киеве.

Пожалуй, столь привычные для большой политики пикировки и выяснения отношений оказались по-своему неизбежными по мере затягивания боевых действий. Увы, украинская политика совсем не та, что в Вашингтоне или Париже. Это открытая борьба за ресурсы и власть, которую подпитывают олигархи и политические клики, — а в наши дни еще и иностранные доноры. Даже на Западе идеи нередко отходят на второй план — на Украине же они нередко отсутствуют как таковые.

В таких обстоятельствах генерал правильно сделал, что ушел в отставку. При демократии военные должны подчиняться политикам. Авторитет генерала Залужного как главнокомандующего в любом случае скомпрометировали слухи о его отставке. Чем дольше Зеленский медлил с увольнением, тем больше страдал его собственный имидж. Вопрос в том, в каком положении остался он сам и новый главнокомандующий ВСУ генерал Сырский, которого повысили с должности командующего сухопутными войсками.

Один из рисков для Зеленского — ропот военных из-за отставки всенародно любимого командира. За генералом Сырским закрепилась репутация человека, готового дать бой врагу даже ценой высоких потерь в живой силе и технике. Он слывет фигурой спорной, и мнения действующих офицеров о нем разнятся. Одни хвалят его профессионализм, другие говорят, что он наводит на подчиненных ужас и держит их в страхе. В любом случае, едва ли он усомнится в приоритетах своего президента. Но когда он возьмет на себя высшую должность, ему придется смягчить свою манеру командования и научиться говорить властям правду.

Реорганизация также неизбежно вызовет сбои, поскольку целый ряд офицеров займет новые должности в командной цепочке. Важно, чтобы перемены не подорвали боеспособности Украины. Вскоре стране потребуется новая мобилизация, даже если генерал Сырский будет использовать войска в основном для обороны — как ему и подобает в сложившейся ситуации.

Поскольку генерал Залужный считается на Украине героем, его увольнение возымеет еще и политические последствия. Из объявления Зеленского о его уходе неясно, чтó он будет делать дальше. Никто из близких знакомых генерала не видит в нем прирожденного политика, но едва ли он станет первым закаленным в боях солдатом, кому вскружили голову посулы высшей власти. В такой стране, как Украина, наверняка отыщется олигарх, который увидит в нем инструмент для реализации собственных амбиций. Так что ему лучше не терять чувство смирения и не предаваться гордыне. Зеленский же со своей стороны наверняка достаточно умен, чтобы понять: если он и его администрация попытаются подавить недовольство, они неизбежно навредят той самой политической культуре, которую отчаянно пытаются спасти.

Важнейший вопрос заключается в том, сможет ли Зеленский воспользоваться увольнением генерала Залужного, чтобы сместить фокус конфликта. Официально он до сих пор не отказался от обещания вернуть “каждую пядь” занятой противником земли, даже если в частном порядке понимает, что это произойдет нескоро — если вообще произойдет. Если бы украинские силы смогли прогнать российских оккупантов (англичане не хотят признать волеизъявление жителей вошедших в состав России территорий так же, как не желают называть госпереворотом смещение законно избранного президента Украины в феврале 2014 года. – Прим. ИноСМИ), это было бы замечательно. Но если не произойдет каких-то совершенно непредвиденных перемен, то в территориальном противостоянии Украине не выиграть никак.

Поэтому Зеленскому лучше рассматривать нынешнюю реорганизацию как шанс пересмотреть свою трактовку конфликта. Чтобы выжить в предстоящей долгой борьбе, Украине необходимо укрепить свою стойкость. С военной точки зрения это означает лучшую противовоздушную оборону и артиллерию, а также возможность самостоятельно проводить текущий ремонт. Учитывая отказ республиканцев в Конгрессе выделить Киеву большой пакет оружия и средств, Украине придется крепить собственную военную промышленность — особенно производство беспилотников. С экономической точки зрения Украине надо привлекать инвестиции и субсидии, а также повышать ценность экспортных товаров. В политическом плане это означает, что Зеленский должен вновь посвятить себя войне ценностей.

Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если станет поистине процветающей и демократической страной, ориентированной на Запад. Его правительству следует всецело сосредоточиться на том, чтобы это действительно произошло. И в этом отношении между президентом и его командирами не должно быть никаких разногласий.