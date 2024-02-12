Саудовская Аравия приобрела ЗРПК "Панцирь-С1" – RID

ЦАМТО, 9 февраля. В ходе II Всемирной оборонной выставки World Defense Show 2024 (WDS-2024) источники итальянского издания Rivista Italiana Difesa (RID) подтвердили поставку Россией ЗРПК "Панцирь-С1" Вооруженным силам Саудовской Аравии.

Других подробностей сделки, если она действительно была реализована, на данный момент не имеется. В случае ее подтверждения, Саудовская Аравия станет третьим заказчиком ЗРПК в Персидском заливе после Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.

Те же источники также сообщили изданию о сопровождающих контракт проблемах с платежами из-за исключения российских банков из международной системы SWIFT после введения западных санкций.

В связи с данной сделкой ресурс Armyrecognition.com напоминает о недавнем заявлении на выставке World Defense Show 2024 генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, который заявил о предложении дружественным странам уникального формата сотрудничества, заключающегося в локализации производства "Панцирей" на территории заказчиков. Вполне вероятно, что в таком формате сотрудничества первым клиентом могла стать именно Саудовская Аравия.

Последним известным заказчиком ЗРПК "Панцирь-С1" является Минобороны Мьянмы. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев на авиасалоне Dubai Airshow 2021 сообщил агентству "РИА Новости", что контракт на поставку двух ЗРПК был подписан в январе 2021 года, а поставка ожидается в 2023 году.