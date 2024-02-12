Войти
Интерфакс-АВН

Россия не будет доказывать миру причастность США к подрыву "Северного потока", поскольку "втягиваться в эту работу себе дороже" - Путин

238
0
0
Место происшествия на газопроводе "Северный поток - 2"
Место происшествия на газопроводе "Северный поток - 2".
Источник изображения: Danish Defence Command/ Handout via REUTERS

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия не собирается соревноваться с США в пропаганде и доказывать их причастность к взрывам на "Северном потоке": можно "просто засветить свои источники информации", а результата не достичь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В войне пропаганды очень сложно победить Соединённые Штаты, потому что Соединённые Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды(...) Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьёмся. Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят", - заявил Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Так он ответил на вопрос о том, почему Россия не предоставит свои данные и не победит в "войне пропаганды" с учетом того, что спецслужбы РФ располагают соответствующей информацией. Журналист уточнил, имеет ли Москва свидетельства того, что "Северный поток" взорвал "НАТО или же ЦРУ".

"Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может", - сказал Путин.

В начале разговора о произошедшем Карлсон задал Путину прямой вопрос: кто взорвал "Северный поток"?

"Вы, конечно", - сказал президент РФ. Смеясь, Карлсон ответил, что был занят в тот день и этого не делал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.04.2022
Обвинения в применении Россией химоружия — попытка США избежать поражения
25.04.2022
США готовят провокации против российских Вооруженных сил
24.11.2021
The Times: русский адмирал обвинил НАТО в катастрофе с российским «Курском»
22.05.2020
wPolityce (Польша): почему Москва боится прекращения действия СНВ-3?
31.01.2017
В Кремле позитивно оценили телефонный разговор Путина и Трампа
24.08.2015
CNN: С-300 не позволят США незаметно вторгнуться в пространство Ирана
24.12.2014
Владимир Путин выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 07:12
  • 59133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.02 03:00
  • 1
В США придумали способ одному оператору управлять сотней дронов одновременно
  • 11.02 19:21
  • 8
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 11.02 18:34
  • 1
На российском предприятии ВПК в Удмуртии произошел взрыв во время испытаний
  • 11.02 09:59
  • 17
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 11.02 07:40
  • 1233
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.02 22:07
  • 401
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.02 21:40
  • 0
О влиянии искусственного интеллекта на ход боевых действий
  • 09.02 15:40
  • 0
Александр Лукашенко: «Мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку!»
  • 09.02 15:19
  • 0
Снова наступаем на одни и те же грабли
  • 09.02 12:01
  • 6
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 09.02 06:30
  • 2
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 09.02 02:07
  • 1
General Atomics показала новый разведывательный беспилотник XQ-67A
  • 09.02 01:48
  • 1
AP: Украина начала вербовать наемников из Колумбии на фоне истощения рядов ВСУ
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз