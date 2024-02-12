Британская разведка считает высокой вероятность крупномасштабного военного конфликта в мире - СМИ

Лондон. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Крупномасштабный мировой конфликт в настоящее время более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории, передает телеканал Sky News со ссылкой на мнение представителей британской военной разведки.

"Мы находимся в предвоенной ситуации (...) в такой момент, когда крупномасштабный конфликт более вероятен, чем это было когда-либо в новейшей истории", - сказал неназванный представитель журналистам, посетившим в ходе пресс-тура аналитический разведцентр "Следопыт" (Pathfinder) на авиабазе Королевских ВВС Уайтон в Кембриджшире.

Как отмечает телеканал, в центре собирается и анализируется информация по всему миру, в том числе для обмена данными между США, Великобританией, Австралией, Новой Зеландией и Канадой в рамках разведывательного альянса "Пять глаз".