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Интерфакс-АВН

Британская разведка считает высокой вероятность крупномасштабного военного конфликта в мире - СМИ

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Флаг Великобритании. Архивное фото
Флаг Великобритании. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Лондон. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Крупномасштабный мировой конфликт в настоящее время более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории, передает телеканал Sky News со ссылкой на мнение представителей британской военной разведки.

"Мы находимся в предвоенной ситуации (...) в такой момент, когда крупномасштабный конфликт более вероятен, чем это было когда-либо в новейшей истории", - сказал неназванный представитель журналистам, посетившим в ходе пресс-тура аналитический разведцентр "Следопыт" (Pathfinder) на авиабазе Королевских ВВС Уайтон в Кембриджшире.

Как отмечает телеканал, в центре собирается и анализируется информация по всему миру, в том числе для обмена данными между США, Великобританией, Австралией, Новой Зеландией и Канадой в рамках разведывательного альянса "Пять глаз".

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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
США
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