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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз

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Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз.
Источник изображения: belvpo.com

С 1 февраля началась активная фаза крупнейшей за последние несколько десятилетий серии маневров НАТО Steadfast Defender-24, целью которых заявлена проверка готовности ОВС блока к реагированию на угрозы со всех направлений.

Напомним, что ряд мероприятий оперативной и боевой подготовки под названием Steadfast Defender последний раз проводились с мая по июнь 2021 года. В них приняло участие около 9 тыс. военнослужащих из 20 стран НАТО и их партнеров. Тогда особенностью Steadfast Defender-21 была переброска войск из Северной Америки через Атлантику в Европу и их участие в различных учениях на европейском ТВД, в основном в Германии, Португалии и Румынии.

Первый этап Steadfast Defender-21 проводился под руководством командования объединенных сил в Норфолке. В них основной силой выступали ВМС (около 5 тыс. военнослужащих и 18 кораблей), включая британскую авианосную ударную группу во главе с HMS Queen Elizabeth.

На фоне Steadfast Defender проходили командно-штабные учения в немецком Ульме. Фактически, это была практическая проверка готовности нового объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО координировать оперативное перемещение сил и техники союзников через границы европейских государств. Одновременно в Румынии в ходе учений Noble Jump-21 были отработаны вопросы развертывания межвидового формирования экстренного реагирования (VJTF) под руководством Турции. В учениях приняло участие более 4 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники из 12 стран НАТО.

По сравнению с мероприятиями 2021 года, маневры Steadfast Defender-24 выделяются не только сохранением последовательности запланированных мероприятий, но и значительным увеличением географии и числа участников. Так, будет задействовано 90 тыс. человек, 50 кораблей, 80 самолетов, вертолетов и БПЛА, 1100 ед. военной техники из 31 страны НАТО и страны-партнера Швеции. Среди стран-участниц Великобритания направит 20 тыс. военнослужащих (включая боевую группу 7-й механизированной бригады и 2 тыс. человек от ВМФ), Польша – 15 тыс. (основная часть из 11-й танковой дивизии), Германия – 10 тыс. (в том числе силы 10-й танковой дивизии), а Нидерланды – 5 тыс. военнослужащих.

Заявлено, что учения Steadfast Defender-24 станут проверкой готовности стран-членов НАТО к действиям в соответствии со  Статьей 5 и отработкой возможных сценариев столкновения с «сопоставимым по силе противником». Первый этап Steadfast Defender включает переброску войск из Северной Америки в Европу и стартовал в январе с выхода десантного корабля США Gunston Hall из Норфолка, штат Вирджиния, и канадского фрегата HMCS Charlottetown из Галифакса к берегам Норвегии. Однако, из-за поломки гребного вала правого борта, британский авианосец HMS Queen Elizabeth не смог присоединиться к учениям, как планировалось. Вместо него в море с задержкой отправится второй авианосец – HMS Prince of Wales.


Учения НАТО.
Источник: www.belvpo.com

Вместе с тем, учения Joint Warrior-24, запланированные на период с 24 февраля по 3 марта в Великобритании, предусматривают проведение десантных операций на норвежском побережье и обеспечение безопасности линий связи в северо-восточной части Атлантического океана.

Затем, с 5 по 14 марта в ходе учений Nordic Response-24 основное внимание будет уделено развертыванию войск альянса и проведению совместной операции в Норвегии, Швеции и Финляндии. В учениях будут задействованы 20 тыс. военнослужащих из 13 стран. Надо отметить, что высадившиеся в Норвегии натовские войска через Швецию направятся в Финляндию к границам России.


Учения НАТО.
Источник: www.belvpo.com

Второй этап учений Steadfast Defender-24 будет сосредоточен на восточном фланге НАТО у границ России и Беларуси. В рамках этого этапа планируется проведение учений Brilliant Jump II (13-28 февраля), которые будут направлены на развертывание межвидового формирования экстренного реагирования (VJTF) в Польше. Здесь VJTF будет интегрирована в учения Войска Польского Dragon-24 (25 февраля – 14 марта).

Всего на едином оперативном фоне с учениями Steadfast Defender-24 пройдут 16 других крупных национальных учений.


Учения НАТО.
Источник: www.belvpo.com

Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз.
Источник: belvpo.com

Таким образом, в свете рассмотрения Северной и Восточной Европы, а также Арктики как потенциальной площадки для развязывания конфлика в отношении Союзного государства, Соединенные Штаты и страны НАТО активизируют свою военную деятельность в этом регионе. Они совершенствуют методы применения войск, учитывая реальные географические координаты и готовят районы для стратегического развертывания войск.

Николай Астровский

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