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ЦАМТО

Нидерланды намерены закупить в США УР AGM-158B JASSM-ER – DSCA

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Крылатая ракета AGM-158 JASSM
Крылатая ракета AGM-158 JASSM.
Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/Boevaya mashina

ЦАМТО, 8 февраля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" управляемых ракет с увеличенной дальностью полета AGM-158B JASSM-ER класса "воздух-земля".

Общая стоимость контракта может составить 908 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 5 февраля.

Правительство Нидерландов обратилось к США с запросом о возможности поставки 120 управляемых ракет с увеличенной дальностью полета AGM-158B/B-2 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile - Extended Range) класса "воздух-земля"; 15 инертных УР AGM-158 JASSM с комплектами испытательного оборудования; 2 испытательных образцов AGM-158 JASSM для летных испытаний на отделение от носителя, 2 испытательных образцов с комплектом измерительной аппаратуры; 2 испытательных образцов JASSM JTV (Jettison Test Vehicles).

Запрос также включает макеты учебной ракеты AGM-158 JASSM (DATM) и контейнеры; устройства шифрования KGV-135A; испытательное и монтажное оборудование и поддержку; запасные части, расходные материалы, аксессуары, поддержку ремонта; обслуживание боеприпасов; секретные и несекретные руководства и техническую документацию; логистическую поддержку подрядчика (CLS); транспортное обеспечение; обучение личного состава и учебное оборудование; проведение исследований; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных УР позволит улучшить возможности ВВС Нидерландов по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет наращивания потенциала высокоточных авиационных средств поражения большой дальности. ВВС Нидерландов намерены также применять эти УР для защиты союзников по НАТО и сдерживания агрессии и не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Генеральным подрядчиком поставки выбрана компания Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Покупатель обычно запрашивает компенсационное соглашение, условия которого будет определяться в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
Нидерланды
США
Продукция
B-2 Spirit
JASSM
Компании
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