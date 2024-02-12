Конфликт на Украине: ЕС готовит себя в жертву? - Мнения ТАСС

Денис Дубровин — о том, что движет высшими европейскими чиновниками и чего следует ждать от структуры, которую мы еще недавно называли Евросоюзом

Брюссель в обозримом будущем не прекратит спонсировать Украину, невзирая ни на какие потери собственной экономики и как бы плохо дела Киева ни обстояли. Фермерские протесты едва ли окажут реальное влияние на западноевропейские центры принятия решений, которые находятся вне какого бы то ни было демократического контроля.

Никакого реального плана выхода из конфликта у ЕС и НАТО нет. Более того, они нацелены на дальнейшую эскалацию, убеждая себя, что победа Украины все еще возможна. Фактически происходит украинизация Европы, которую готовят к "новым жертвам" ради борьбы с Россией. Во всяком случае, риторика брюссельского руководства становится все более похожа на военную пропаганду.

Евросоюза больше нет

Невозможно не согласиться с мнением и.о. постпреда России при ЕС Кирилла Логвинова, высказанным в начале февраля в колонке для ТАСС: Европы, которую мы знали раньше, больше нет. И никогда уже не будет.

Проект "мирной европейской интеграции", как позиционировал себя Евросоюз, фактически прекратил свое существование. В ближайшие пару лет символы и формальная структура будут сохраняться, хотя под ними формируются совершенно новые смыслы.

Чем больше денег и оружия Брюссель дает Киеву, тем более агрессивной становится риторика европейских лидеров, тем на большую эскалацию они готовы идти. Не стало исключением и выделение €50 млрд на следующие четыре года Киеву на экстренном саммите в Брюсселе 1 февраля, за которым последовали близкие к экзальтации речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета на сессии Европарламента 6 февраля. Там первая заявила, что ЕС на Украине "готов заплатить самую высокую цену", а второй буквально прокричал с трибуны, что он шокирован призывами к миру на Украине и что Крым и Луганск могут остаться территориями России.

Забыла ли глава Еврокомиссии и бывшая министр обороны Германии, что "высшая цена" — это не деньги и оружие, это жизни граждан? Или, наоборот, помнит, и эти ее заявления закладывают программу на будущее?

Понимает ли Мишель, что попытка оспорить воссоединение с Россией Крыма и Луганска — это не часть небольшого локального конфликта, а заявка на глобальную войну?

Каскадный проигрыш

Провал украинского наступления, разворовывание европейской помощи и распродажа поступающего Киеву оружия не оказывают на рвение Брюсселя практически никакого влияния. Более того. Зависимость скорее обратная: чем хуже обстоят дела у Киева на поле боя, тем более яростно главные брюссельские чиновники бросаются на Россию.

Многие комментаторы ожидают, что в данной ситуации Запад будет действовать в рамках инвестиционной стратегии "фиксации убытков". Простыми словами: если проиграли, спишите потерянное и вложитесь во что-то иное.

В какой-то степени эта аналогия работает в отношении США, по крайней мере — части республиканцев. Но она не работает в отношении ЕС.

Здесь скорее наблюдается каскадный проигрыш. Это когда опытный игрок в покер после крупного проигрыша теряет самообладание и идет вразнос: берет деньги в долг, распродает драгоценности, закладывает имущество, чтобы во что бы то ни стало отыграться. А как известно, в таких вопросах эмоции — плохой советчик и часто приводят к потере всего.

Законы сада

Тем, кто находится за пределами ЕС или даже лишь за пределами "брюссельского пузыря", очень сложно понять взгляд ультралиберальной и абсолютно глобалистской брюссельской элиты на украинский конфликт. Для элиты Евросоюза — брюссельских чиновников, на позиции которых в институтах ЕС не влияют никакие выборы, противостояние на Украине носит экзистенциальный характер. Они убедили себя, что СВО угрожает им лично, причем даже не их благосостоянию или банковским счетам (свои деньги они как раз надеются спасти), а всей их картине мира.

Великолепно в своей прямоте эту идею передал глава Евродипломатии Жозеп Боррель, когда сказал про "европейский сад" и "джунгли" всего остального мира. А законы для них неодинаковы. В джунглях приемлема грубая сила, гуманитарные бомбардировки и проведение кровавых переворотов. Нужны все эти жестокие средства, чтобы сделать когда-то в будущем джунгли похожими на "сад". Ну да, жестоко… Так джунгли ведь!

Западная пропаганда начиная с "майдана" 2014 года рисовала Украину как филиал евросада. И они сами в это поверили. Потому начало СВО в терминологии Борреля стало "вторжением джунглей в сад". Отсюда и рождается идея, что "победив на Украине, Россия пойдет дальше". Зачем России идти дальше, объяснить не может никто, но для европейских глобалистов объяснения и не нужны. Ведь в их видении мира "нерушимая граница", которая якобы отделяла порядок от хаоса, пала, а значит, дальше хаос в лице России "заполнит все, если его не остановить".

Ставки чрезмерны

Впрочем, есть в этом одно рациональное зерно. Брюссель уже потратил на Украине €85 млрд, по расчету самой Еврокомиссии, только что выделил еще €50 млрд. А €135 млрд — это примерно три четверти бюджета Евросоюза на 2023 год (примерно €186 млрд — именно бюджета организации, не суммарного ВВП стран Европы).

Думаю, никто не может и не захочет дать ответ, какая часть из этих €135 млрд — это кредиты. Однако обычно ЕС делит свои программы помощи на кредитную и безвозмездную в соотношении 3 к 1, то есть в кредит — примерно 75% (или €90 млрд). Проигрыш Украины означает одно — кредиты не вернут.

При этом ЕС также понес серьезный ущерб от экономической войны с Россией, который он пока надеется покрыть за счет получения полного доступа к украинским ресурсам после конфликта. Есть, впрочем, еще €200 млрд российских замороженных активов, но их в расчет брать не имеет смысла, ибо РФ ответит зеркальной конфискацией западных инвестиций в собственную экономику.

То есть за два года с начала специальной военной операции ЕС сделал экономическую цену своего поражения огромной. Однако политическая цена — неизмеримо выше. После всех громких заявлений о необходимости одержать победу над Россией и что победа Москвы станет концом "миропорядка, основанного на правилах", это давно даже не вопрос спасения лица. Брюссельская элита видит в этом реальный крах западного миропорядка, поскольку как глобальный Юг, так и население собственно западных стран получат прямое доказательство, что ни силового, ни экономического доминирования США и Запад более не имеют.

Без мировой веры в абсолютное могущество Вашингтона долго не протянет ни долларовая экономика, ни НАТО. Тогда не только "европейский сад" имеет все шансы распасться на части, но и разные его части могут начать выдвигать друг другу территориальные претензии.

Вот от таких картин Европа и вступила в экзистенциальную борьбу за свое существование. С Россией.

Можно было избежать

Как минимум четыре раза за последнее десятилетие борьбы этой можно было избежать. Выполнив подписанное в феврале 2014 года соглашение между лидерами "майдана" и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем под гарантии Германии и Франции о прекращении протестов, нарушенное на следующий день. Можно было это сделать и после 2015 года, выполнив Минские соглашения. Еще можно было свернуть в январе 2022 года на переговорах в Брюсселе, Вашингтоне и Женеве о гарантиях безопасности РФ. И наконец, четвертый шанс был уничтожен весной 2022 года, когда были сорваны мирные переговоры между Россией и Украиной.

Как так вышло?

Однако в этой партии игроков больше, чем Россия и Евросоюз. Для вышедшей из ЕС Великобритании и США ситуация выглядит несколько иначе. Именно они изначально создавали нынешнюю Украину для РФ по сценарию Пакистана для Индии, Южной Кореи для КНДР, Южного Вьетнама для Социалистической Республики Вьетнам, Косова для Сербии или Тайваня для Китая — то есть часть большой страны, которая выращена в атмосфере непримиримой религиозной, идеологической, национальной вражды со своими кровными братьями. Эти конфликты должны были стать мощной гарантией сдерживания мировых или региональных держав и вечными болевыми точками для их укрощения и сдерживания.

Украинский проект по замыслу США, Лондона и Брюсселя должен был привести к смене руководства в России на лояльное Западу после начала СВО. Смене системы, о которой в США начали задумываться сразу после мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина в 2007 году. Война в Грузии, "болотные протесты", "майдан" на Украине — все это об одном и том же.

Европа как оружие

Экономическая, информационная и политическая устойчивость России в ответ на попытку установления западной экономической блокады стали для Запада зловещим сюрпризом. И тогда планы поменялись. Теперь для Вашингтона и Лондона уже не Украина является главным оружием против России (она уже "не потянула"), а весь конгломерат европейских стран. Вольно или невольно европейская элита проводит именно эту линию.

Причем в силу своих огромных экономических потерь и воинственных заявлений, основанных на завышенных ожиданиях, выйти из этой колеи европейцы без тяжелых потрясений уже не могут.

Риторика, которая звучит сейчас в Брюсселе и ряде столиц, реально напоминает предвоенную пропаганду, хотя пока "европейские союзники" Вашингтона и побаиваются идти на открытый конфликт. Впрочем, абсолютное табу на обсуждение возможности прямого военного конфликта с Россией в информационном пространстве Европы уже нарушено, и границы вероятного продолжают сдвигаться.

Кормовая база США

Для США ужесточение противостояния европейских стран с Россией вплоть до военного конфликта — это благо. При единственном условии. Что конфликт не перерастет в ядерный (а некоторые западные эксперты, анализируя СВО на Украине, придерживаются именно такого мнения). В этом случае потери собственно США будут ограничены.

Более того, даже после победы России США получат определенную прибыль. Во-первых, они устранят европейскую промышленность, которая является их серьезным конкурентом на мировом рынке. Во-вторых, они вытянут из Европы все человеческие, финансовые и интеллектуальные ресурсы, которые побегут от конфликта за океан. В-третьих, конфискация российских активов именно в ЕС разрушит евро, но может парадоксальным образом усилить доллар, ибо, убегая из нестабильной Европы, инвесторы скорее предпочтут спасать свои средства именно в США, что даст небольшую отдушину воронке госдолга США. И в-четвертых, конфликт, безусловно, ослабит Россию, которая станет менее значительным союзником Китая, к конфликту с которым готовится Вашингтон.

Думаю, все эти процессы уже идут, причем США их интенсивно подстегивают, взять хотя бы диверсии на "Северных потоках". То есть, не сумев "съесть" Россию, США начали поедать Европу. И у них нет причин останавливаться.

Без альтернатив

Уйти с этого пути у Европы фактически нет возможности. Смена элиты тоже мало что изменит — это будет только смена лиц. Мейнстримные партии большинства стран ЕС так или иначе разделяют эти взгляды. Основные СМИ тоже.

В течение десятилетий страны ЕС постепенно передавали Брюсселю свои полномочия и теряли рычаги контроля. Отдельные государства, где власть находится в руках наиболее адекватных политиков, такие как Венгрия, практически не имеют пространства для маневра.

Народный протест, например акции фермеров? Да, они масштабны, но важно понимать, что это не политическое движение. В Европе массовые протесты — это не сбой системы, а ее интегральная часть, клапан, чтобы выпустить в свисток общественное недовольство. Самое главное, что у этих протестов никогда нет ярких политических лидеров, которые могли бы сфокусировать эти протестные настроения на достижения конкретных целей, а не на обещания "провести широкие консультации с участием всех заинтересованных игроков о будущем европейского сельского хозяйства".

Протесты, если они начинают "переходить грань", подавляются, причем зачастую очень жестко. Наиболее активные участники выбиваются, и все прекращается до нового цикла.

Украинский покер

Конфликт на Украине — это лишь локальная силовая составляющая глобального экономического, информационного и гибридного противостояния по переделу мира. По накалу событий и остроте противостояния процессы, происходящие на нашей планете, можно сравнивать с третьей мировой войной, которая до сих пор не переросла в тотальный силовой конфликт в силу сдерживающего фактора ядерного оружия. С высокой вероятностью, тот участник, который поставит все только на военное противостояние на Украине, выпустив из виду остальные сферы борьбы, проиграет. И Брюссель уже сделал серьезную заявку в этом направлении.

Продолжая аналогию из мира игр, в партии участвуют Москва, Пекин, Брюссель и Вашингтон. Брюссель считает, что нужно любыми средствами вместе с США победить Москву, а с Китаем потом как-нибудь поладить. Вашингтон придерживается позиции, что он с Китаем разыгрывает ресурсы Европы и России. Москва предлагает Китаю устойчивый альянс, чтобы положить конец гегемонии Вашингтона и Брюсселя и разметить новые мировые правила. А Китай считает, что при любом развитии событий, кроме, пожалуй, тотального поражения РФ, в долгосрочной перспективе он останется в выигрыше, ибо многие в Пекине видят и Европу, и США, и Россию как части западной цивилизации, которая сейчас интенсивно самоустраняется.