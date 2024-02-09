Шольц: Киев может скоро столкнуться с недостатком вооружений, несмотря на помощь Запада

Украинские танкисты на танке Leopard 1A5 недалеко от линии фронта в Харьковской области 24 ноября 2023 года.

Некоторые финансовые обязательства по поддержке Украины со стороны Запада "уже истекли", другие "необходимо продлить", добавил канцлер ФРГ

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Украина может скоро столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов, несмотря на помощь Запада.

С таким утверждением выступил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в статье для газеты The Wall Street Journal.

"Несмотря на нашу (Евросоюза и США - прим. ТАСС) поддержку, Украина скоро может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов", - написал он. Некоторые финансовые обязательства по поддержке Киева со стороны Запада "уже истекли", другие "необходимо продлить", добавил Шольц. Он подчеркнул, что долгосрочные последствия и издержки поражения Киева "сведут на нет" все вложения, которые западные страны - доноры Украины "делают сейчас".

Российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.