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Военное обозрение

Минобороны Армении провело консультации с коллегами из Литвы — одной из самых русофобских стран НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Республики Армения (РА) Никол Пашинян сразу после получения этой должности взял курс на сближение с Западом, предпринимая шаги по установлению влияния в стране Вашингтона и Брюсселя. Одновременно глава армянского кабмина длает все, чтобы разорвать исторические многовековые связи с Россией.

Именно по решению еврочиновников и лидеров некоторых стран ЕС в прошлом году Пашинян вернул контроль над Нагорным Карабахом Азербайджану. В принципе, это не противоречило международным нормам, но привело к национальной трагедии проживающих в регионе более ста тысяч этнических армян, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома и перебраться в Армению. При этом глава правительства умудрился предъявить претензии Москве, долгое время бывшей единственных реальным посредником в урегулировании карабахского кризиса, в том, что российские миротворцы якобы не сумели защитить жителей Арцаха.

В этом году Ереван продолжает дрейфовать в сторону Запада, усиливая военно-политическое сотрудничество с Соединенными Штатами, ЕС и НАТО. В сентябре прошлого года Вооруженные силы Армении уже провели военные учения Eagle Partner 2023 с США. Получились маневры, правда, уж очень несерьезными: в них приняли участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Но, как говорится, главное начать.

Пока что речи о вступлении Армении в НАТО не идет. Если это и случится, то весьма нескоро. Однако Пашинян и дальше решил двигаться в этом направлении, что называется, мелкими шажками, начав с установления двусторонних связей в сфере обороны и безопасности с отдельными европейскими странами альянса.

Примечательно, что одной из первых была выбрана Литва, которая помимо того, что является членом Североатлантического альянса, еще и проводит наряду с другими Прибалтийскими республиками самую оголтелую среди стран ЕС русофобскую политику, откровенно стараясь угодить в этом Вашингтону. Вчера в Ереване состоялись консультации Минобороны Армении и военного ведомства Литвы, о чем сообщается на сайте МО РА.

Во встрече принял участие начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян, который обсудил с руководителем группы международных отношений и действий Министерства национальной обороны Литвы Альгирдасом Норкусом вопросы безопасности и проводимых в сфере обороны реформ. Был обсужден текущий ход и перспективы сотрудничества между Арменией и Литвой в сфере обороны, достигнут ряд договоренностей. В завершение консультаций стороны подписали Программу сотрудничества между министерствами обороны Республики Армения и Литовской Республики на 2024 год.

Теперь подобстраствующему перед США Пашиняну осталось только объявить о выделении хоть какой-то помощи Украине, чтобы совсем уж войти в кильватер Запада. Вот только свободных денег у Еревана, как и микроскопических прибалтийских государств, для этого нет. Да и экономика Армении критически зависит от России. Если РФ в ответ перекроет поставки энергоносителей и товарооборот с закавказской республикой, то разорится она почти мгновенно. И уж точно в нынешних условиях ни Вашингтон, ни Брюссель помогать РА не станут, не до того им сейчас.

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Страны
Азербайджан
Армения
Литва
Россия
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Украина
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