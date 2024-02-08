США и НАТО – Четвёртый рейх (infoBRICS, Китай)

Запад во главе с США осуществляет всеобъемлющую агрессию против всего мира, пишет infoBRICS. Америка уже бомбит полдюжины стран и угрожает нескольким другим. Требуется особый вид лицемерия, чтобы нападать на половину планеты и называть это борьбой за свободу, отмечает автор.

Драголюб Боснич

Бразильский журналист Пепе Эскобар, гигант глобальной геополитической аналитики, часто называет Соединенные Штаты "сверхдержавой-изгоем". Может ли это быть преувеличением? Ни в коей мере. Напротив, Эскобар соблюдает элементарные приличия и этикет, что совершенно не знакомо американской дипломатии. То, что политический Запад во главе с США проводит всеобъемлющую агрессию против всего мира, уже давно не является новостью. Однако мы постоянно забываем, насколько огромен её масштаб. Прошел всего месяц с начала 2024 года, а Вашингтон уже бомбит полдюжины стран и угрожает как минимум нескольким другим. Речь идёт о Сирии, Ираке и Йемене, но при этом никто даже не сообщает об ударах беспилотников по всей Африке и Ближнему Востоку (включая периодические атаки на Афганистан). США также угрожают Ирану, Венесуэле и ряду других стран Латинской Америки, включая Мексику.

4 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил возможность нанесения ударов по территории Ирана. Нападения на Корпус стражей исламской революции (КСИР) и союзных ему ополченцев в Ираке и Сирии продолжаются. 3 февраля к этой агрессии присоединилось и Соединенное Королевство. Проще говоря, было совершено нападение на американских военнослужащих в Иордании, поэтому Вашингтон бомбит Сирию и Ирак (Бог знает, в который раз). Попробуйте понять смысл. Бывший президент США Дональд Трамп — далеко не святой, когда дело доходит до катастрофической внешней политики Америки, — неоднократно осуждал присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке. Он полностью опроверг смехотворные россказни господствующей пропагандистской машины о том, что бедный и несчастный регион якобы стал "более стабильным" благодаря политической агрессии Запада, коротко заявив, что там "бардак".

И действительно, кто в здравом уме подумал бы, что иметь террористов и различные теневые группировки, управляющие целыми регионами и даже странами Ближнего Востока, лучше, чем иметь у власти Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи или Башара Асада? Что ж, Соединенные Штаты и их марионетки, безусловно, так думают, и именно благодаря этому такие страны, как Ливия, Сирия и Ирак, были опустошены десятилетиями войны. Это даже без учёта других стран, таких как Йемен, где миллионы людей оказались на грани смерти, в основном из-за голода и явной жестокости. Несмотря на всё это, включая унизительное поражение в Афганистане почти два с половиной года назад, Вашингтон хочет убедить всех, что вторжение в Иран действительно улучшит ситуацию. В этой стране проживает около 90 миллионов человек. Она обладает очень мощной военной промышленностью, а также располагает значительными запасами баллистических ракет и беспилотников.

Следует отметить, что сами Соединенные Штаты тоже очень далеки от 2003 года, когда они могли мобилизовать сотни тысяч военнослужащих, а также своих вассалов и государств-сателлитов. Другими словами, у Вашингтона просто нет обычных вооруженных сил, чтобы осуществить такое вторжение. Американцы просто не заинтересованы в военной службе, как это было всего 20 лет назад. Итак, что же остаётся? Оружие массового поражения или ОМП. И действительно, у Пентагона есть неустановленное количество боеголовок W76-2, мощность которых – всего 2-7 кт (килотонн в тротиловом эквиваленте). Это, к слову, всего лишь 10% разрушительной силы атомной бомбы "Толстяк", сброшенной на Нагасаки 9 августа 1945 года. Базовая военная логика подразумевает, что такое оружие бессмысленно против, например, России, которая обладает "многомегатонными чудовищами", такими как непревзойденный РС-28 "Сармат", и ответный удар которого уничтожит всё НАТО.

Единственное приемлемое объяснение заключается в том, что Соединенные Штаты хотят использовать такие боеголовки в конфликте с неядерной державой. Столкнувшись с сокращением обычных возможностей, у Америки остаётся только один способ шантажировать весь остальной мир, чтобы заставить его принять хваленый "мировой порядок, основанный на правилах", – ядерная война. Это также полностью соответствует общей военной стратегии США – нападать только на тех, кто не может дать сдачи. На данный момент Иран – единственный крупный соперник, не обладающий термоядерным оружием, что делает его "идеальной мишенью". Однако американской политической элите, постоянно разжигающей конфликт, этого, безусловно, недостаточно. Она, например, только что отправила три атомных авианосца и стратегические бомбардировщики B-52 в Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве "демонстрации силы" Китаю и Северной Корее. Другие стратегические бомбардировщики ВВС США уже нашли себе "отличное применение", поскольку B-1B снова уничтожают Ближний Восток.

Любой, у кого есть хоть одна функционирующая клеточка мозга, понимает, кто тут "плохие парни". За исключением самих "плохих парней". Напротив, они убеждены, что являются "хорошими". Не совсем ясно, является ли это механизмом преодоления трудностей, самообманом или, возможно, просто случаем лжи всем (включая самих себя). В любом случае, ответ на этот вопрос совершенно несущественен и не имеет никакого значения для десятков (если не сотен) миллионов людей (в основном гражданских лиц), чьи жизни они разрушили и продолжают разрушать. На протяжении десятилетий Соединенные Штаты пытались выставить Советский Союз как "Империю зла", а некоторые из американских президентов даже прямо называли его именно так.

Однако за последние 10-15 лет ситуация значительно ухудшилась, поскольку нынешнее поколение неолиберальных и неконсервативных поджигателей войны открыто сравнивают Россию и президента Владимира Путина с нацистской Германией и Гитлером соответственно. Требуется особый вид лицемерия, чтобы делать это, нападая на более чем половину планеты и даже называя это "войной с терроризмом" или "борьбой за свободу и демократию". Политический Запад во главе с США злоупотреблял последним настолько сильно, что такие термины, как свобода, демократия и права человека, в какой-то момент придется заменить чем-то, что отражало бы их истинное значение, но звучало бы иначе, поскольку оригиналы безвозвратно запятнаны.