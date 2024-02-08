В США объяснили, почему мирное соглашение – единственный выход для Киева (The New York Times, США)

Украина не сможет победить Россию, и единственный выход для Киева – мирное соглашение, пишет NYT. Но и здесь ему не стоит питать иллюзий, так как вариантов договоренности всего два: плохой и очень плохой, ведь Россия никогда не откажется от занятых земель, отмечает автор.

Джулиан Барнс

Как могло бы выглядеть мирное соглашение по Украине.

Прошлогоднее украинское контрнаступление окончилось провалом. Оборона России на занятой ею территории выглядит непробиваемой. Республиканцы в Вашингтоне блокируют дальнейшую помощь Украине. Президент Владимир Зеленский вот-вот уволит своего главкома, который вполне может стать его главным политическим соперником.

Это трудный момент для Украины. А еще один год лобовых атак на линии траншей может сделать 2024 год похожим на 1916, год Первой мировой войны, которая принесла ужасающие человеческие жертвы, но дала мало результатов на поле боя.

Вопрос теперь состоит в том, чего Украина все еще может надеяться достичь. Сегодня я объясню, как могло бы выглядеть урегулирование путем переговоров — когда бы оно ни наступило. И как может выглядеть лучший и худший его вариант. Все еще возможно, что Украина или Россия проведут в этом году более успешную военную кампанию, чем ожидают эксперты. Но наиболее вероятным исходом боевых действий в 2024 году будет сохранение тупиковой ситуации. Этот тупик определит, как закончится этот военный конфликт.

Мрачная картина

Украина хочет вернуть всю территорию. Но это вряд ли произойдет.

Украинцы верят в свою способность дать отпор русским. В 2022 году они обеспечили оборону Киева, вернули Херсон и оттеснили Россию от Харькова. Их армия более закалена в боях, чем какая-либо еще армия в Европе, и стала более современной благодаря получению американских и натовских технологий. Они избежали худшего исхода: быстрого и полного поражения, свержения их демократического правительства и постановки во главу власти российской марионетки. Многие украинцы теперь считают, что любые уступки России будут означать, что их соотечественники погибли напрасно.

Но ситуация очень мрачная. Страна потеряла почти пятую часть территории. В 2014 году к России присоединился Крым и начались восстания в некоторых частях Донбасса. Остальные территории она заняла с тех пор, как в 2022 году началась нынешняя фаза украинского конфликта.

Украина потеряла убитыми и ранеными целое поколение молодых людей. У нее также заканчиваются боеприпасы, военное снаряжение и военные запасы. Хотя Европа только что утвердила экономическую помощь Украине в размере 54 миллиардов долларов, именно американские деньги обеспечивают военную силу Киева. Но большинство республиканцев в палате представителей Конгресса сейчас выступают против дальнейшей помощи Украине. И даже проукраинские республиканцы спрашивают чиновников администрации Байдена, какая стратегия может вывести ситуацию на поле боя на Украине из нынешнего тупика. Между тем, финансирование Украины оказывается опутанным дебатами по пограничной политике самих Соединенных Штатов.

Если Украина не может получить то, что ей нужно, чтобы победить Россию, какую сделку она может заключить?

Перспективы Украины

Владимир Путин может согласиться на мирное соглашение, которое даст ему территорию, занятую сейчас Россией, и которое заставит Украину оставаться нейтральной, остановив ее интеграцию с Европой. Украинцы называют эту сделку капитуляцией. Но без дополнительной американской помощи они могут быть вынуждены принять ее.

Более выгодная для Украины сделка позволила бы получить ей хотя бы часть земель, а также обещание, что Соединенные Штаты и Европа помогут ей в случае ее конфликта с Россией. Возможно, тогда Путин дважды подумает о дальнейших атаках. В этом сценарии Украина может не сразу присоединиться к НАТО или Европейскому союзу, опасность чего в первую очередь побудила Россию на ее спецоперацию.

Но для того, чтобы такая сделка стала возможной, Украине потребуется более сильная армия, способная ослабить мощь России. Российская армия понесла урон, ее самое современное вооружение утрачено, а модернизация ее вооруженных сил отложена на годы (российскую армию признали лучшей в мире по версии американского военного журнала U.S. News & World Report; она обошла США и Китай в рейтинге стран с самыми могущественными вооруженными силами. – Прим. ИноСМИ). Если предложенный пакет помощи США в размере 60 миллиардов долларов когда-либо будет реализован, это может позволить Украине нанести более смелые удары в тылу России. Такие операции выводят Москву из равновесия.

Короче говоря, деньги Конгресса могут стать решающим фактором между плохой сделкой и не очень плохой сделкой. Положительное решение американских законодателей укрепило бы позиции Украины за столом переговоров.

Без этого Путин может оказаться прав в своих расчетах о том, что он сможет продержаться дольше, чем Запад.