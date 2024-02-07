Финляндия платит за свою политику потерей резервистов — они увольняются (Yle, Финляндия)

Yle: финские резервисты оставляют службу из-за несогласия с политикой страны

В Финляндии резко выросло число граждан, находящихся в военном резерве, которые подали заявления о переходе на гражданскую службу, пишет Yle. Финны по-прежнему готовы активно защищать свою родину, однако таким образом выражают несогласие с нынешней политикой страны.

Недавно министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (AnttiHäkkänen) заявил, что намерен изменить законодательство для предотвращения выхода из числа резервистов. Это повлекло волну заявлений о выходе из резерва. За неделю такое решение приняло практически 700 финнов. В 2023 году было подано 1650 подобных заявлений, в 2022 году — более 3800.

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По словам Минны Ненонен (Minna Nenonen), исполнительного директора Ассоциации резервистов, и исследователя Миины Кааркоски (Miina Kaarkoski) из Академии национальной обороны, число решивших выйти из резерва кажется не очень большим с учетом общей картины. Однако Кааркоски все же считает нынешний поток заявлений уникальным. Yle побеседовала с экспертами в утренней программе.

"Неизвестно, сохранится такая тенденция или же произойдет спад. Пока кажется, что пик уже пройден", — рассуждает Кааркоски.

Подобные волны наблюдались и раньше. Граждане Финляндии начали выходить из резерва в 2015 году после массовой рассылки писем резервистам с предложением улучшить военные навыки, а в 2022 году — после начала конфликта на Украине и подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО.

Выход из резерва означает, что лицо переходит на гражданскую службу через систему непрерывного образования.

У медали есть и другая сторона

Минна Ненонен, исполнительный директор Ассоциации резервистов, отмечает, что у этого явления есть и обратная сторона. Ассоциация резервистов получила много заявок от людей, прошедших гражданскую службу, особенно после начала конфликта на Украине.

Перейти с гражданской службы на военную службу невозможно, но можно участвовать в добровольной обороне страны.

"За последние два года к нам пришло несколько тысяч таких военнообязанных, которые в свое время прошли гражданскую службу и пожалели о своем решении. Так что кто-то покинул резерв, а кто-то наоборот подал заявку на участие в военной деятельности", — рассуждает Ненонен.

Несогласие с политикой— одна из причин ухода из резерва

Миина Кааркоски изучает явление выхода из резерва и взяла интервью у нескольких военнообязанных, покинувших резерв в 2023 году. По ее словам, ощущение угрозы войны заставило людей задуматься о собственной роли в ситуации военного конфликта.

Например, многие задались вопросом, соответствуют ли их навыки, полученные в гражданской профессии, задачам военного времени.

"Выделяется группа людей, которые считают, что, например, IT-навыки, полученные в гражданской профессии, не соответствуют их задачам военного времени. Поэтому они хотят полностью отказаться от участия в вооруженной национальной обороне".

Кроме того, выход из резерва может быть связан с несогласием с политикой страны, особенно в отношении членства в НАТО.

"Есть люди, которые выступают против членства в НАТО, но единственное, что они могут сделать в качестве протеста — покинуть резерв. Кроме того, есть люди, несогласные с политикой предыдущего или нынешнего правительства", — рассуждает Кааркоски.

К такому шагу также могли привести различные разочарования. Например, некоторые хотели бы присутствовать на курсах по повышению военных навыков, но их не пригласили.

"Однако многие из покинувших резерв говорят, что готовы защищать свою страну и настроены патриотично", — добавляет Кааркоски.

Многие из покинувших резерв, вероятно, боятся участвовать в военных операциях НАТО. Как напоминает Ненонен, официальная Финляндия все еще выясняет, что для нее означают обязательства НАТО и какова роль в военном альянсе резервистов.

"Важно помнить, что главная задача каждой страны-участницы НАТО — забота о своих гражданах. Вряд ли резервистов будут к чему-либо принуждать", — рассуждает она.

Желание защитить родину по-прежнему велико

По мнению экспертов, с которыми побеседовала Yle, нынешние действия резервистов не являются прямым признаком снижения желания защищать страну.

По результатам доклада Консультативного комитета по оборонительной информации (MTS), финны очень единодушны в вопросах национальной обороны. В таком случае количество заявлений об отставке не должно вызывать особого беспокойства.

"Желание защитить родину среди финнов исключительно велико", — подчеркивает Кааркоски.

Минна Ненонен отмечает, что нынешняя волна выхода из резерва закономерна, учитывая, что в соседних с Финляндией регионах вспыхнули кризисы, а ситуация в мире нестабильна. Однако, по ее словам, важно продолжать следить за этим вопросом.

Кааркоски говорит, что, хотя прямой военной угрозы Финляндии в настоящее время нет, тем не менее, многие стали относиться к военным кризисам серьезнее, чем раньше.

"Когда ощущение угрозы войны усиливается, настроения начинают меняться".

Автор: Анни Кавандер (Anni Kavander)