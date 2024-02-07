Иран может создать ядерную бомбу за одну неделю - эксперты

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - У Ирана достаточно оружейного урана, чтобы произвести свое первое ядерное оружие в течение недели и в общей сложности шесть бомб в течение месяца, говорится в новом докладе американского Института науки и международной безопасности (ISIS).

В исследовании экспертов отмечается, что "потенциал Ирана в области ядерного оружия сейчас более опасен, чем когда-либо, в то время как его отношения с Западом находятся на низком уровне".

Согласно докладу, Иран имеет возможность "вырваться и произвести достаточное количество обогащенного оружейного урана для создания ядерного оружия за неделю, используя лишь часть своего обогащенного до 60% урана". При этом указывается, что "инспекторам (МАГАТЭ) будет сложно быстро обнаружить этот прорыв, если Иран не предоставит им доступа".

Американские эксперты считают, что, используя свои запасы обогащенного до 60% урана, которые увеличились при администрации президента США Джо Байдена, и остающиеся запасы обогащенного до 20% урана, Иран "может в общей сложности иметь достаточно оружейного урана для производства шести зарядов в месяц, а через пять месяцев производства оружейного урана, его могло бы хватить на двенадцать".

"Иран обладает способностью производить большие объемы обогащенного урана и достигать уровня обогащения до 90%, то есть урана оружейного качества", - заключил институт, отметив, что "Иран имеет амбициозные цели по расширению своей программы обогащения, стремясь к десяткам тысяч современных центрифуг, производящих различные уровни обогащения и десятки тысяч килограммов обогащенного урана".

Благодаря увеличивающимся запасам "Иран мог бы быстро произвести достаточно оружейного урана для небольшого ядерного арсенала", делается вывод в докладе. "Кроме того, у Ирана есть несколько способов доставки ядерного оружия, в том числе баллистические ракеты", напоминают эксперты.

В понедельник Иран объявил, что начинает строительство четвертого ядерного реактора в исследовательском центре в Исфахане. Новый реактор мощностью в 10 мВт будет служить, в частности, для испытаний ядерного топлива и материалов.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" посредников - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.