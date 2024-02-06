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Известия.ru

Шойгу и Собянин проверили в Москве работу пункта отбора на службу по контракту

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверил работу одного из столичных пунктов отбора на службу по контракту в Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщили 5 февраля в оборонном ведомстве.

Шойгу рассказал, что только в 2023 году контракт на прохождение службы в данном пункте отбора заключили более 20 тыс. кандидатов.

«Главе российского военного ведомства и мэру города доложили о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на военную службу по контракту в ВС РФ», — рассказали в министерстве.

Как уточнили в Минобороны, Шойгу и Собянин ознакомились с организацией прохождения медицинской комиссии, психологического тестирования, оценили систему работы инструкторов и оформления банковских карт для выплаты денежного довольствия. В ведомстве пояснили, что оснащение пункта отбора позволяет провести все необходимые тесты и медицинские обследования в течение нескольких часов в режиме «одного окна».

Также в пункте отбора на службу по контракту правительством Москвы созданы все необходимые условия размещения кандидатов, включая комнаты отдыха, которые оборудованы тренажерами и телевизорами, где кандидаты ожидают приема по электронной очереди, и столовую с бесплатным питанием, отметили в министерстве.

Ранее, 28 декабря, Министерство обороны России впервые с начала специальной военной операции (СВО) назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — их более 640 тыс. человек. Уточнялось, что в качестве потенциальных контрактников ведомство рассматривает кандидатов в возрасте от 18 до 60 лет, их общее количество оценивается в 36,2 млн человек.

В середине ноября Собянин сообщал о досрочном выполнении задачи Минобороны России по набору контрактников на военную службу. Он указал, что после начала СВО в Москве контракты подписали уже порядка 47 тыс. человек, в том числе в 2023 году — больше 22 тыс. человек. Мэр Москвы добавил, что город продолжает уделять большое внимание поддержке участников СВО и членов их семей.

9 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения полигона Алабино заявил, что с начала года на контрактную службу в ВС РФ были приняты около 410 тыс. человек. По его словам, оттока желающих служить по контракту в стране нет, число таких граждан только растет.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря заявил во время «Итогов года», что поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не иссякает. По его словам, на пункты сбора приходит до 1,5 тыс. человек ежедневно, поэтому на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Собянин Сергей
Шойгу Сергей
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