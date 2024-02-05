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Интерфакс-АВН

Вооруженные силы Белоруссии способны нанести неприемлемый ущерб любому агрессору - замминистра обороны

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Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © Фотохост-агентство

Минск. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Белоруссия не намерена втягиваться в гонку вооружения, но ее армия способна нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, заявил замминистра обороны по вооружению - начальник вооружения Вооруженных сил Белоруссии Андрей Федин.

"То количество вооружения, которое поступает на оснащение Вооруженных сил недружественных нам государств, мы должны нивелировать качеством своего вооружения... К тому же опыты Украины показывает, что колоссальное вливание в Вооруженные силы имеет весьма сомнительный эффект. Вооруженные силы Республики Беларусь имеют достаточный боевой потенциал, чтобы нанести неприемлемый ущерб любому агрессору", - отметил Федин в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

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Страны
Белоруссия
Украина
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